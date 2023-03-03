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برشلونة : يسعى برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم والمنتشي من فوزه بالكلاسيكو على غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس، للتقدم خطوة جديدة نحو الظفر باللقب، وذلك عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" ضيفه فالنسيا الأحد ضمن منافسات المرحلة 24.

استحق رجال المدرب تشافي هرنانديس الفوز على ريال 1 صفر في عقر دار الاخير في الكأس المحلية الخميس، ووضعوا قدماً في النهائي قبل مباراة الإياب في 5 نيسان/أبريل المقبل.

ويفتقد النادي الكاتالوني لجهود مهاجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب الوسط بيدري، لذا ستكون مباراته أمام فريق "الخفافيش" معركة طاحنة في سعي الأخير لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن خيتافي وصيف القاع ومتأخراً بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي يستقبل إسبانيول الأحد أيضاً.

بدا برشلونة ضعيفاً من دون بيدري، إذ لم ينجح في الفوز سوى بنسبة 45 في المئة من مبارياته من دون لاعب وسطه في "لا ليغا" منذ انضمام الاخير إلى صفوفه عام 2020، مقابل 73 في المئة عندما يكون على أرض الملعب.

غيابات كثيرة وخسارة ثانية خارج الحسبان

ولا يضع برشلونة في الحسبان خسارة ثانية توالياً في الدوري، اذ بعد خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد الانكليزي بمجموع المباراتين 3 4، تعرض لخسارة مفاجئة في "لا ليغا" أمام ألميريا صفر 1 حالت دون زيادة تقدمه في الصدارة إلى 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد (59 مقابل 52).

أحكم فريق البلاوغرانا الطوق الدفاعي في الكلاسيكو لكبح جماح مهاجمي الميرينغي، بطل إسبانيا وأوروبا والمتوج بكأس العالم للأندية، وفاز بالحرب المعنوية ليكسب جرعة ثقة إضافية في الأمتار الاخيرة في سباق الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي.

ويتوجب على تشافي الذي لم يعد يملك ترف الاختيار بين عدة لاعبين بسبب كثرة الغيابات أن يقود لاعبيه للفوز على فريق استراح هذا الاسبوع، حيث فاز فالنسيا في مباراته الأخيرة على ريال سوسييداد 1 صفر قبل قرابة أسبوع (المرحلة 23).

كما يدرك "مايسترو" خط الوسط السابق في كاتالونيا ان برغم الإرث الهجومي في برشلونة، فإن كل انتصار في هذه المرحلة الدقيقة من الموسم ومع كثرة الاصابات في صفوف فريقه، سيكون حاسماً مهما كان اسلوب اللعب.

قال تشافي بعد الفوز في الكلاسيكو "كنا ندافع بشكل استثنائي بدون الكرة".

وأضاف "الدفاع جزء من المباراة، ولهذا فإن الفوز مهم للغاية، لقد كان فوزاً هائلاً. اليوم قللنا من (خطورة) ريال مدريد".

وبالفعل، فقد استحوذ ريال على الكرة بشكل أكبر في حين دافع تشافي عن أسلوب لعب فريقه مؤكداً أن هذه لم تكن خطته.

وأردف "لقد دفعونا إلى نصف ملعبنا كثيراً، وأخضعونا بالكرة" و"هي ليست النسبة المئوية للاستحواذ التي نبحث عنها. نحن بحاجة للعب بالكرة وإلا فلن نتحكم في المباريات".

لا شك أن برشلونة سيحصل على فرصة استحواذ الكرة بنسبة أكبر أمام فالنسيا، غير أن الأخير يملك في جعبته العديد من الأوراق الهجومية والتي بإمكانها تهديد دفاع البلاوغرانا، ومنها الجناح المتألق البرازيلي صامويل لينو الذي يدافع عن ألوان فريقه بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد.

فالنسيا يبحث عن النقاط الثلاث

وبدوره، يحلّ فالنسيا ضيفاً في "كامب نو" منتشياً من فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد روبن باراخا على فريق سوسييداد صاحب المركز الثالث في "لا ليغا" مع 43 نقطة.

قال لاعب وسط فالنسيا هوغو غيامون أن فريقه يتجه إلى الشمال بحثاً عن النقاط الثلاث، واضاف لموقع النادي الرسمي "سنذهب إلى هناك بأفكار واضحة عمّا يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز وسيعمل الفريق بجد هذا الأسبوع لتقديم مباراة جيدة".

وتابع "برشلونة لديه الكثير من الغائبين ولكن مع التشكيلة التي لديهم، يمكنهم إجراء تغييرات واللعب على مستوى عالٍ".

وختم "ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، لكننا سنجعلها صعبة عليهم أيضاً".

حذار من الـ "باندا"

في حال تمكن برشلونة من حصد النقاط الثلاث أمام جماهيره، سيعيده ذلك إلى الطريق الصحيح، وبخلاف ذلك سيمنح ريال مدريد المتربص فرصة ذهبية لتقليص الفارق إلى 4 نقاط والابقاء على حظوظه قائمة بالاحتفاظ باللقب في حال فوزه على مضيفه ريال بيتيس في أمسية الأحد.

ويأمل النادي الملكي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز، إذ كان خرج بتعادل مخيب في ديربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو 1 1 في المرحلة الماضية، قبل أن يسقط أمام برشلونة في الكأس.

وسيكون على ريال أن يحتاط من مهاجم بيتيس بورخا إيغليسياس المشهور بـ "باندا"، في حين يفتقد لجهود لاعبه الفرنسي نبيل فقير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي للاصابة، على غرار سيرجيو كاناليس المبتعد عن الملاعب للسبب ذاته.

ويملك إيغليسياس الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في 21 مباراة القدرة على إلحاق الضرر بحامل اللقب في حال حصل من زملائه على فرص تهديفية بمواجهة مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.