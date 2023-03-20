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باريس: استعاد الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، إثر تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، الأحد.

واستغل ألكاراس غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن الدورة الأميركية على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كي يزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الإسباني في أيلول/سبتمبر الماضي بعد تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.

وبات ألكاراس يبتعد بفارق 260 نقطة عن ديوكوفيتش الذي سيغيب أيضا وللسبب ذاته عن دورة ميامي، ثاني دورات الألف نقطة للماسترز، المقرر انطلاقها الاربعاء حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان "دجوكو" حطّم الأسبوع قبل الماضي الرقم القياسي المطلق بحوزة الألمانية شتيفي غراف (377 أسبوعاً)، وذلك بعد استعادته المركز الأول في كانون الثاني/يناير اثر تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، الثانية والعشرين الكبرى في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة الإسباني رافايل نادال.

مدفيديف

من جهته، صعد الروسي دانييل مدفيديف، وصيف ألكاراس في إنديان ويلز، مرتبة واحدة وصار خامسا أمام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي ارتقى أربعة مراكز.

في المقابل، تراجع الأميركي تايلور فريتز خمسة مراكز وصار عاشراً بعدما فقد لقب دورة إنديان ويلز بخروجه من الدور ربع النهائي.

نادال



وخرج نادال، الغائب عن الملاعب منذ اقصائه من بطولة استراليا المفتوحة بسبب الإصابة، للمرة الاولى منذ 18 عاما من نادي العشرة الأوائل حيث تراجع الى المركز الثالث عشر.

ريباكينا

ولدى السيدات، واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون العام الماضي، تألقها في الموسم الحالي وصعدت الى المركز السابع بفضل لقبها الاول في مسيرتها الاحترافية في دورات الالف الاحد على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وهو أفضل تصنيف في المسيرة الاحترافية لريباكينا البالغة من العمر 23 عاما ووصيفة بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي عندما خسرت أمام سابالينكا بالذات.

وحرمت ريباكينا من نقاط تتويجها ببطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب قرار رابطتي اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" واللاعبات المحترفات "دبليو تي آيه" تعليق توزيعها ردا على قرار نادي عموم انكلترا، حظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا.

شفيونتيك

وخسرت البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة التصنيف العالمي 630 نقطة بسبب فقدانها لقب الدورة الاميركية التي كانت تمني التتويج بها للمرة الثانية تواليا وتكرار إنجاز الأميركية مارتينا نافراتيلوفا في 1991 و1992، لكنها خرجت من دور الاربعة على يد ريباكينا.

جابر

وواصلت التونسية أنس جابر تراجعها في التصنيف وباتت خامسة عقب خروجها من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز.

واستهلت جابر العام في المركز الثاني لكن خرجت من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز التي دخلت منافساتها وهي في المركز الرابع قبل أن تتخلى عنه لصالح الفرنسية كارولين غارسيا.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7420 نقطة (+1)

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7160 ( 1)

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5770

4. كاسبر رود (النروج) 5560

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 4330 (+1)

6. فيليكس أوجيه ألياسيم (كندا) 4315 (+4)

7. أندري روبليف (روسيا) 3690

8. هولغر رونه (الدنمارك) 3325

9. البولندي هوبرت هوركاتش 3065 (+2)

10. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 2795 ( 5)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 9975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6740

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5605

4. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990 (+1)

5. أنس جابر (تونس) 4976 ( 1)

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4401

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 3720 (+3)

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3375

9. بيليندا بنتشيتش (سويسرا) 3360