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ميامي: عانت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة سابعة عالمياً لبلوغ الدور الثالث من دورة ميامي للألف لكرة المضرب بفوزها الصعب على الروسية آنا كالينسكايا 7-5 و4-6 و6-3.

خسرت ريباكينا الفائزة أخيراً بدورة إنديان ويلز للألف ارسالها في بداية المجوعة الأولى، وانتظرت لحين تأخرت 4-5 كي تقلب الطاولة على منافستها وتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتحسم المجموعة لصالحها.

بدا كأنها تتجه لفوز سهل بعدما تقدمت 4-1 في المجموعة الثانية، قبل أن يهبط مستواها ما أتاح الفرصة لكالينسكايا للفوز بخمسة أشواط متتالية والفوز بالمجموعة ومعادلة النتيجة.

وعلى الرغم من التعب الجسدي الذي ظهر عليها، استعادت ريباكينا أنفاسها في المجموعة الثالثة وكسرت ارسال منافستها مرتين لتفرض كلمتها الاخيرة أمام كالينسكايا.

وضربت ريباكينا موعداً في الدور الثالث مع الإسبانية باولا بادوسا (29) التي وصلت إلى ربع النهائي العام الماضي، علماً انها اقصت في هذه النسخة الالمانية لاورا سيغموند (114) بنتيجة 7-6 (7-2) و4-6 و6-2.

وبخلاف ريباكينا وبادوسا، لم تحتج الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة والتي وصلت إلى نصف النهائي في فلوريدا العام الماضي، لبذل الكثير من الجهود للفوز على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-1.

قالت بيغولا التي تقابل مواطنتها دانييل كولينز (36) في الدور الثالث "توجب عليّ تعديل أسلوب لعبي قليلاً في المجموعة الأولى، ثم تمكنت من حسمها بسهولة تامة".

وبدورها، حجزت الأميركية كوكو غوف، وصيفة بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بطاقتها للدور الثالث بفوزها على الكندية ريبيكا مارينو (83) 6-4 و6-3.

قالت غوف "كانت مباراة متأرجحة. الكثير من كسر الارسال. لقد أبليت بلاءً حسناً في صد الكرات، معتبرة أنها ترسل بقوة".

وتلعب ابنة الـ 19 عاماً أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا الفائزة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-1 و6-3 في أجواء مشحونة على خلفية الحرب المستعرة بين الدولتين، حيث تفادت اللاعبتان مصافحة بعضهما البعض مع نهاية المباراة.

وتأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة اللقب 3 مرات، بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-1، على أن تقابل البولندية ماغدا بينيت (19).

وفازت البلجيكية إليز مارتنز على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة 4-6 و6-2 و6-2.

مباريات الرجال

عند الرجال وضمن منافسات الدور الأول، فاز التشيكي ييري لاهيتشكا على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-3 و6-4.

في المقابل، أنهى الإيطالي لورنتسو سونيغو 6 هزائم توالياً في دورات الماسترز للألف بفوزه على النمسوي دومينيك تيم المصنف أول عالمياً سابقاً 7-6 (9-7) و6-2.

سيطر سونيغو على المباراة بفوزه بالأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية مستفيداً من سلسلة من الأخطاء السهلة لمنافسه.

قال الإيطالي "أردت أن أكون أكثر عدوانية خلال صد الكرات وكنت عدوانياً بشكل عام. أردت أن ألعب بالقرب من خط الملعب هذا العام".

وفاز التشيلي كريستيان غارين على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و2-6 و6-4، وسيواجه الأرجنتيني سيباستيان بايز في الدور التالي.

واحتاج الفرنسي ريشار غاسكيه لثلاث مجموعات للتخلص من "الخاسر المحظوظ" الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-4 و3-6 و6-1.

وضرب غاسكيه في الدور التالي موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً.