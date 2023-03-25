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لندن: سيغيب المدافع الدولي الانكليزي ريس جيمس عن مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، حسب ما أُعلن الاتحاد المحلي للعبة السبت.

وتلاحق لعنة الاصابات مدافع تشلسي البالغ 23 عاماً والذي غاب عن مونديال قطر نهاية العام الماضي بسبب اصابة في ركبته.

ودخل جيمس الذي خاض مباراته الدولية الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، بديلاً في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق من الفوز على إيطاليا 2-1 الخميس في مستهل التصفيات.

غير أن الاصابة ستبعده عن مباراة أوكرانيا التي تقام في انكلترا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكرة "انسحب ريس جيمس من تشكيلة إنكلترا ولن يشارك أمام أوكرانيا الأحد".

وأضاف "عاد الظهير إلى تشلسي لتقييم مدى اصابته"، مؤكداً انه "لم يتم التخطيط لايجاد بدلاء".

وانضم جيمس إلى قائمة كبيرة من الاسماء الغائبة عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت على غرار ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ومايسون ماونت (تشلسي) والحارس نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).