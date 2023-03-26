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لندن: أنهت إنكلترا النافذة الاولى من التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 2-0 الاحد على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل القائد هاري كاين (37) وبوكايو ساكا (40) الهدفين لتضمن إنكلترا الصدارة مع نهاية النافذة الاولى.

ورفع منتخب "الاسود الثلاثة" رصيده الى ست نقاط بعد فوز افتتاحي على ايطاليا في نابولي الخميس (2-1)، أمام مقدونيا الشمالية (3 نقاط) التي فازت على مالطا في الجولة الاولى بالنتيجة ذاتها.

ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة ومباراة ايطاليا ضد مضيفتها مالطا لاحقًا، ضمنت إنكلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

من جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن الجولة الاولى ومُنحت أكثر من ألف تذكرة للأوكرانيين اللاجئين والعائلات البريطانية التي استضافتهم منذ الغزو الروسي في عام 2022.

وبدأت المباراة بتقديم حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خلال الفوز على ايطاليا الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا، بتسجيله الهدف 54 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الـ55 الاحد.

وأجرى المدرب غاريث ساوثغيت ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد ايطاليا، إذ دفع ببن تشيلويل في مركز الظهير الايسر بدلا من لوك شو الموقوف بعد طرده ببطاقتين صفراويين في غضون دقيقتين في نابولي، كما شارك جوردان هندرسون في الوسط بدلا من كالفين فيليبس وجيمس ماديسون بدلا من جاك غريليش في الهجوم.

وغاب فيل فودن عن المباراة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية صباح الاحد، ستبعده عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري السبت المقبل وفق ما أعلن ناديه.

سيطرة إنكليزية

وسيطرت إنكلترا التي خسرت نهائي البطولة القارية عام 2021 ضد ايطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي بالذات، على مجريات المباراة وأسفر الضغط عن الهدف الافتتاحي لكاين بعد أن وصلته عرضية من الجهة اليمنى من ساكا نحو القائم الثاني تابعها في الشباك (37) مسجلا هدفه الدولي رقم 55.

وكان كاين حطّم ضد إيطاليا رقم واين روني (53) الذي كان قد عادله خلال الخسارة أمام فرنسا (1-2) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء.

وضاعف ساكا التقدم لإنكلترا الباحثة عن لقبها الكبير الثاني فقط في تاريخها بعد مونديال 1966 على أرضها، بهدف رائع بتسديدة لولبية بيسراه من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أناتاولي تروبين (40).

ولم يشهد الشوط الثاني فرصًا تذكر قبل أن يمنح ساوثغيت ايفان توني مهاجم برنتفورد مشاركته الدولية الاولى على الإطلاق في مسيرته عن 27 عامًا، بدخوله بديلا لكاين (81)، علمًا انه لم يسبق أن لعب حتى مع اي من منتخبات الفئات العمرية.

وكاد كونور غالاغر، بديل جود بيلينغهام، أن يسجل الهدف الثالث بعد دقيقة من نزوله لولا تصدي الحارس لتسديدته من مسافة قريبة (87) ومن ثم لتسديدة البديل غريليش (90+2).

أنهت أوكرانيا المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.