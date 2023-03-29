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رين (فرنسا): أعلن نادي أنجيه صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء استقالة رئيسه الجزائري الأصل سعيد شعبان الذي تنازل عن منصبه لصالح ابنه.

وأوضح بيان للنادي "في 21 (آذار) مارس 2023، خلال اجتماع مجلس الإدارة، قدم الرئيس سعيد شعبان استقالته. قرر مالك شركة (أنجيه إس سي أو) بالتالي التخلي عن منصبه لابنه رومان شعبان".

وأضاف أنه تم السبت الماضي "عقب مداولات خلال مجلس إدارة آخر، تحت سلطة الرئيس رومان شعبان"، تم تعيين تيدي كيفالاس "في منصب نائب الرئيس".

وتابع "سيكون السيد كيفالاس مسؤولاً عن الجوانب العملية. وسيبدأ مهمته اعتبارًا من الأول من (نيسان) أبريل 2023".

فترة سيئة

ويمر أنجيه الذي احتفل عام 2019 بالذكرى المئوية لتأسيسه، بفترة سيئة.

لا يقتصر الأمر على معاناته في المراكز الأخيرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولكن رئيسه السابق نفسه، سعيد شعبان، متورط في مشاكل قضائية منذ شباط/فبراير 2020 حيث وجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي الجسيم.

وعلى الرغم من إنكاره، تقدمت ست شابات كن موظفات في شركته وقت الوقائع التي تم التنديد بها، بينهن أربع في نادي أنجيه، بشكوى ضده ومحاكمته تلوح في الأفق.

وقام شعبان في أعقاب هذه الأزمة بفصل العديد من مساعديه وعهد بمسؤوليات إلى أشخاص لديهم كفاءات مثيرة للجدل في بعض الأحيان.