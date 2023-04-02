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ملبورن : أحبط سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن انتفاضة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وفاز بالمركز الأول في سباق فوضوي بجائزة أستراليا الكبرى الأحد، محققاً انتصاره الثاني في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وانطلق حامل اللقب من الصدارة، ورغم تخطّيه في البداية من ثنائي مرسيدس البريطانيين جورج راسل وهاميلتون، حافظ الهولندي على رباطة جأشه للفوز بالسباق الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات لحدوث اصطدامات عدة.

وإذ حلّ هاميلتون ثانياً، أكمل الإسباني سائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو عقد منصة التتويج في المركز الثالث.

وقال فيرستابن بعد الفوز "كانت انطلاقة سيئة للغاية، لقد كنت حريصاً في اللفة الأولى حيث كان لدي الكثير لأخسره".

وأضاف أنه "بعد ذلك، كانت وتيرة السيارة سريعة. مع تلك الأعلام الحمراء، لا أعرف، لا أفهم حقاً. لقد كانت الأمر فوضوياً نوعاً ما، لكننا كنّا نسير بخطى جيدة وفزنا، وهذا أمر مهم".

وكان اليوم كارثياً بالنسبة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الفائز بسباق العام الماضي الذي خرج من السباق في اللفة الأولى، بينما اشتعلت النيران في سيارة راسل في اللفة التاسعة عشرة وانتهى سباقه أيضاً.