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ستوكهولم: يستقيل مدرب منتخب السويد لكرة المضرب روبن سودرلينغ من منصبه لأسباب صحية، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للعبة الإثنين.

وكان اللاعب السابق البالغ 38 عاماً ابتعد لفترة العام الماضي عن تدريب المنتخب الاسكندينافي، بيد انه قرر راهناً التخلي تماماً عن وظيفته.

قال الأمين العام للاتحاد السويدي كريستر سجوو "بمعرفته، خبرته والتزامه الكبير، لقد قام بعمل رائع كمدرب، وآمل مستقبلاً في رؤية روبن بدور جديد في التنس السويدي".

وسيتولى المدرب السابق يوهان فيدسبرغ موقتاً مهمة الاشراف على المنتخب.

وتولى سودرلينغ الاشراف على السويد في كانون الاول/ديسمبر 2019 وقادها إلى نهائي مسابقة كاس ديفيس مرتين.

بلغ كلاعب نهائي بطولة رولان غاروس على الملاعب الترابية في 2009 و2010، والمركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.