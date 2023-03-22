قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: أنهى نجم ممفيس غريزليز لكرة السلّة جا مورانت عقوبة إيقافه لثماني مباريات بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملوّحاً بمسدس في الرابع من آذار/مارس الحالي، وقال الثلاثاء إنه يتعلم أن يكون أكثر مسؤولية وأكثر ذكاءً.

وقال اللاعب الذي عاد إلى التدريبات "لقد ارتكبت أخطاء في الماضي تسبّبت بالكثير من الضرر، ليس فقط لي، ولكن أيضًا لعائلتي وفريقي والدوري. أنا آسف جداً لذلك".

وأضاف مورانت الذي يمكنه اللعب مرة أخرى مساء الأربعاء "وظيفتي الآن هي أن أكون أكثر مسؤولية، وأكثر ذكاء، وألا أتسبّب بمشاكل مماثلة بعد الآن".

وكشف اللاعب البالغ 23 عاماً أنه لا يزال يخضع للعلاج المطلوب لمساعدته على إدارة توتره وسلامته العامة.

وأوضح مورانت "لقد كنت هناك منذ أسبوعين، لكن هذا لا يعني أنني تعافيت تماماً. إنها عملية متواصلة".