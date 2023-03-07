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كليفلاند (الولايات المتحدة): ألحق كليفلاند كافالييرز الخسارة الثالثة تواليا ببوسطن سلتيكس 118-114 بعد التمديد في مواجهة قوية ومثيرة بين فريقين يتنافسان على صدارة المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض دونوفان ميتشل في صفوف كافالييرز نفسه نجما للمباراة بتسجيله 40 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة علما بان فريقه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزاً.

أما أفضل مسجل في صفوف سلتيكس فكان جايلين براون مع 32 نقطة واضاف مالكولم بروغدون 24 نقطة.

خاض بوسطن المباراة في غياب نجومه جايسون تايتوم وال هورفورد وروبرت وليامس، ودخلها بعد خسارتين متتاليتين امام بروكلين نتس ونيويورك نيكس.

وبهذه الخسارة الحادية والعشرين لبوسطن، بقي ثانيا في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس المتصدر. في المقابل رفع كليفلاند رصيده الى 41 انتصارا مقابل 26 هزيمة في المركز الرابع.

وتابع جويل أمبيد تألقه في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فبعد نقاطه ال31 ضد ميلووكي باكس السبت، سجل 42 نقطة في سلة انديانا بيسرز ليقود فريقه الى الفوز 147-143.

وهي المرة الحادية عشرة هذا الموسم الذي يتخطى فيها أمبيد حاجز الاربعين نقطة.

في المقابل، اكتفى جيمس هاردن بـ14 نقطة مقابل 20 تمريرة حاسمة واضاف كل من تايريز ماكسي وجالين ماكدانيالز 24 و20 تواليا للفائز ايضا.

وعزز سيكسرز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ42 فوزا مقابل 22 خسارة.

وقلب ميامي هيت تقلبه بفارق 15 نقطة مبكرا في مباراته ضد اتلانتا هوكس وخرج فائزا عليه 130-128 بفضل 26 نقطة لجيمي باتلر. واضاف فيكتور اولاديبو وكاليب مارتن 22 و21 نقطة للفائز ايضا.

وفي المنطقة الغربية، حقق دنفر ناغتس المتصدر فوزا متأخرا على تورونتو رابتورز 118-113.

وسجل داميان ليلارد تريبل دبل بينها 31 نقطة ,13 متابعة و12 تمريرة حاسمة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز الفوز على ديترويت بيستونز 111-99.

وتغلب ساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 123 - 108.