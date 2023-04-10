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مدريد: تابع أتلتيكو مدريد انتفاضته في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا مشددا الخناق على جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب على مضيفه وجاره رايو فايكانو 2 1 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ومنح المدافع الدولي الارجنتيني ناهويل مولينا التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 22، واحتفل برفع قميص مواطنه أنخل كوريا الذي انسحب في اللحظة الاخيرة من التشكيلة بسبب وفاة والدته.

وأضاف المدافع الآخر ماريو هيرموسو الهدف الثاني بعد دقيقتين بضربة رأسية من مسافة قريبة (24).

ضربة موجعة

وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي فلوريان لوجون في الدقيقة 62، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الشرف عبر فران غارسيا في الدقيقة 85.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره الاخر ريال مدريد الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام فياريال 2 3 السبت، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة وتراجع الى المركز التاسع.

"أعتذر لجماهير بيتيس"

وحرم المهاجم الكوسوفي فيدات موريتشي مدرب بلد الوليد الجديد الاوروغوياني بابلو سيسار بيسولانو من فوزه الاول على رأس الادارة الفنية لفريقه بإدراكه التعادل لريال مايوركا 3 3 في الوقت بدل الضائع.

وخاض بيسولانو المباراة الاولى كمدرب لبلد الوليد الذي يرأسه النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، بعدما تم تعيينه الاربعاء الماضي خلفا لخوسيه روخو "باتشيتا" المقال من منصبه الاثنين.

واستهل بلد الوليد المباراة بأفضل طريقة ممكنة وأنهى الشوط الاول في صالحه بهدف كيكي بيريس في الدقيقة 33، لكن ريال مايوركا ضرب بقوة مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر موريتشي (53) ومانو مورلانيس (58).

وأدرك لاعب الوسط الدولي المغربي سليم أملاح التعادل بعد دقيقة واحدة من دخوله مكان البرازيلي لوكاس روزا (68)، ثم منح مونتشو التقدم لبلد الوليد للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة 86.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، نجح موريتشي في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

قادش يتنفس الصعداء

وتراجع بلد الوليد الى المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، فيما عزز ريال مايوركا موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

وتنفس قادش الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2 صفر.

واستغل قادش النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض اثر طرد صانع الالعاب ريخيو كاناليس في الدقيقة 38، ونجحوا في افتتاح التسجيل عبر لاعب الوسط روبن ألكاراس في الدقيقة 53، وأضاف راموس الثاني بعد ست دقائق (59).

واستمرت محن ريال بيتيس بطرد مهاجمه أيتور رويبال بعد دقيقة واحدة فأكمل المباراة بتسعة لاعبين (60).

وكتب كاناليس على حسابه في تويتر بعد المباراة: "أنا آسف أيها الفريق، المشجعون، ريال بيتيس"، مضيفا "اليوم ارتكبت خطأ، خطأ فادحا، وأنا مسؤول عن الهزيمة".

وتابع "يجب أن أقوم بنقد ذاتي وأن أواصل العمل كما لم يحدث من قبل لمساعدتكم".

وصعد قادش الى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة امام خيتافي الذي خسر امام ريال سوسييداد صفر 2 السبت، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية تواليا وتراجع الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة بفارق نقطتين خلف فياريال.

وحذا ألميريا حذو قادش وعزز آماله في البقاء في الدرجة الاولى بفوزه الثمين على ضيفه فالنسيا 2 1.

وسجل غونسالو ميليرو (49) والصربي سرديان بابيتش (58) هدفي ألميريا، وسامو كاستييخو (61) هدف فالنسيا.

واستغل ألميريا جيدا خسارة إسبانيول امام ضيفه أتلتيك بلباو 1 2 السبت وتعثر بلد الوليد امام ريال مايوركا فتخلص من المركز التاسع عشر قبل الاخير وارتقى الى السادس عشر برصيد 30 نقطة، فيما تراجع فالنسيا الى المرتبة الثامنة عشرة بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة.