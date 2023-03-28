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غلاسكو: سجل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي ثنائية جديدة وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإسباني 2-صفر الثلاثاء ملحقاً به خسارته الأولى بإشراف مدربه الجديد لويس دي لا فوينتي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفرض ماكتوميناي نفسه نجماً للمباراة الثانية توالياً بعدما سجل هدفين من ثلاثية بلاده أمام قبرص في الجولة الأولى من التصفيات، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.

وتصدرت اسكتلندا المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، فيما تحتل النروج المتعادلة مع جورجيا 1-1 في وقت سابق اليوم، بعد خسارتها أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في مستهل التصفيات، المركز الرابع برصيد نقطة بالتساوي مع جورجيا التي خاضت مباراتها الأولى بعدما غابت عن الجولة الأولى.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.

وأجرى المدرب الجديد لمنتخب "لا روخا" دي لا فوينتي الذي حلّ بدلاً من لويس إنريكي عقب الخروج المخيّب من مونديال قطر في ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح صفر-3 بعد تعادلهما سلباً، 8 تبديلات مقارنة مع المباراة التي فاز بها على النروج السبت.

على ملعب هامبدن بارك، افتتحت اسكتلندا التسجيل بعد مرور 7 دقائق بعدما سقط المدافع بيدرو بورو على الجهة اليسرى ليستفيد أندرو روبرتسون ويمرر الكرة إلى الخلف لماكتوميناي داخل المنطقة الذي سدد في شباك الحارس أريسابالاغا كيبا.

وكاد منتخب "لا روخا" يعادل النتيجة، إلا أن رأسية خوسيلو صاحب هدفين في غضون 106 ثوانٍ أمام النروج، اصطدمت بالعارضة (23).

وحاول بورو تعويض الخطأ الذي ارتكبه فسدد كرة من 25 متراً بقدمه اليمنى صدها بصعوبة الحارس أنغيس غون (29)، قبل أن يفوز الاسكتلندي ليندون دايكس بصراعه مع غارسيا ويدخل المنطقة ويسدد كرة ساقطة "لوب" مرت فوق المرمى قبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول (45+1).

وأضاف ماكتوميناي الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من كيران تييرني اعترضها الدفاع الاسباني، وتابعها لاعب "الشياطين الحمر" على الطاير في الشباك (51).

وانقذت عارضة الحارس كيبا اسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة حرة نفذها جون ماكغين (57).

النروج لا تفوز من دون هالاند

وضمن المجموعة ذاتها، فشل المنتخب النروجي من دون نجمه المهاجم العملاق إرلينغ هالاند الغائب للاصابة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بعدما سقط في فخ التعادل أمام جورجيا 1-1.

وتحضرت جورجيا الساعية للتأهل إلى نهائيات احدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها لمباراتها القارية بفوز ساحق على منغوليا 6-1 ودياً السبت.

وساهم المدرب الفرنسي ويلي سانيول في تطور المنتخب الجورجي في الاشهر الـ 12 الأخيرة إذ قاده إلى التصنيف الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم.

ومنذ خروجها من دور المجموعات في عام 2000، فشلت النروج في التأهل إلى نهائي كأس أوروبا 5 مرات، في حين لم تحقق سوى فوز يتيم في مبارياتها الست الاخيرة في مختلف المسابقات.

وفشلت النروج في الخروج فائزة أمام جورجيا بعدما سبق لها أن انتصرت في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما، علماً أن اللقاء الأخير بينهما، قبل هذه الأمسية، يعود إلى أيار/مايو 1999 في تصفيات كأس أووروبا 2000 (فازت النروج 1-صفر).

في باتومي، افتتح الفريق الضيف التسجيل باكراً عبر مهاجم ريال سوسييداد الاسباني ألكسندر سورلوث (15)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عبر مهاجم متز الفرنسي من الدرجة الثانية جورج ميكوتادزه في الشوط الثاني (60).

وخاض نجم نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا المباراة من دون أن ينجح في هزّ الشباك.

كرواتيا في الصدارة

وفي المجموعة الرابعة، عوضت كرواتيا تعادلها مع ويلز 1-1 في الجولة الأولى بفوزها على مضيفتها تركيا 2-صفر، سجلهما لاعب وسط تشلسي الانكليزي ماتيو كوفاتشيتش (20 و45+4).

وتصدرت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018 وثالثة قطر 2022، المجموعة برصيد 4 نقاط متساوية مع ويلز الفائزة على ضيفتها لاتفيا 1-صفر بهدف كيفر مور (41).

وتجمد رصيد تركيا التي عادت بفوز ثمين من أرمينيا 2-1 في مستهل التصفيات، عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما غابت الأخيرة عن منافسات هذه الجولة.

وفي المجموعة التاسعة، حققت سويسرا فوزها الثاني توالياً باسقاطها اسرائيل 3-صفر، تناوب على تسجيلها روبين فارغاس (39) وزكي أمدوني (48) وسيلفان فيدمر (52).

ولم تغب سويسرا عن نهائيات كأس أوروبا منذ 2012 وعن كأس العالم منذ 2002 وتبدو مرشحة بقوة للحصول على إحدى بطاقتي المجموعة التاسعة الى نهائيات ألمانيا 2024،

وتساوت سويسرا الفائزة على بيلاروس بخماسية نظيفة في الجولة الاولى، برصيد 6 نقاط مع رومانيا التي ألحقت ببيلاروس خسارتها الثانية توالياً بفوزها عليها 2-1.

وسقطت كوسوفو الثالثة في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً أمام أندورا 1-1، بعد تعادلها مع إسرائيل بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.