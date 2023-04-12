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مونتي كارلو (موناكو): استهل الروسي دانييل مدفيديف الفائز بأربعة ألقاب منذ مطلع العام الحالي في خمس مباريات نهائية خاضها، مشواره في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب بفوز سهل على الايطالي لورنتسو سونيغو 6-3 و6-2، ليلاقي في ثمن النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الذي واصل عودته الموفقة الى الملاعب الترابية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-4 و6-4 الأربعاء.

واحتاج مدفيديف الى ساعة و28 دقيقة لتخطي منافسه على أرضية لا يحبذها كثيراً وقال بعد المباراة "التغلب على لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية ليس بالامر السهل بالنسبة إليّ".

لكنه في المقابل، اعتبر بأنه يستطيع التأقلم مع هذا النوع من الارضية لا سيما بانه في نسخة عام 2019 نجح في تخطي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل ان يسقط في نصف النهائي. وقال اللاعب الذي بلغ ربع نهائي رولان غاروس على نوعية الملاعب ذاتها عام 2021 في هذا الصدد "آمل في أن احقق نتيجة افضل هذا العام".

أما زفيريف، المصنف 16 عالمياً و13 في الدورة، فكلَّل عودته الى الملاعب الترابية للمرّة الأولى منذ إصابته في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، العام الماضي أمام الاسباني رافايل نادال، بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في 60 دقيقة.

وأمام باوتيستا، احتاج زفيريف الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ26 في 20 نيسان/أبريل الحالي، الى ساعة و47 دقيقة للفوز على الإسباني للمرة الخامسة تواليا في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

ولم يعد زفيريف إلى المنافسة حتى أوائل كانون الثاني/يناير في أستراليا على أرض صلبة ضمن منافسات كأس يونايتد (هزيمتان).

ومذاك الحين، حقق سبعة انتصارات فقط في ست دورات "إيه تي بي"، مع بلوغه نصف نهائي دورة دبي (خسر أمام روبليف)، وخسارة قاسية 0-6 و4-6 ضد الياباني تارو دانيال في دورة ميامي.

ولحق زفيريف الذي سيلتقي في ثمن النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف بديوكوفيتش المصنف اول والساعي الى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد عامي 2013 و2015 وتسيتسيباس الثاني وحامل اللقب في النسختين الاخيرتين والروسي أندري روبليف الخامس والبولندي روبرت هوركاتش العاشر والذين حجزوا بطاقاتهم الثلاثاء.

وتغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر على مواطنه لوكا ناردي المشارك ببطاقة دعوة، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0 وضرب موعدا مع ديوكوفيتش في ثمن النهائي.

والتقى "دجوكو" وموزيتي ثلاث مرات حتى الآن وكانت الغلبة دائما للصربي في ثمن نهائي رولان غاروس عام 2021 ودور الـ32 لدورة دبي الدولية وربع نهائي دورة باريس لماسترز الألف العام الماضي.

وبلغ ثمن النهائي أيضا النروجي كاسبر رود الرابع بفوزه الصعب على الهولندي بوتيتش فان دي تسانشلوب 7-5 و7-6 (7-1) في ساعتين و15 دقيقة.

وقال رود الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل "ليس من السهل أبدًا خوض المباراة الاولى في اي دورة. في ميامي، لم أتمكن من استغلال فرصتي (خسر أمام تسانشلوب 6-3 و4-6 و4-6 في الدور الثاني) وأحيانًا من الصعب اللعب مرة أخرى ضد لاعب هزمك للتو. نقول +أوه لا ليس مرة أخرى ...+ لكنني تمكنت من الفوز".

ويلتقي رود وصيف بطل رولان غاروس العام الماضي وبطل دورة إستوريل الأحد في ثمن النهائي مع الألماني الآخر يان-لينارد شتروف الفائز على الاسترالي الآخر أليكس دي ميناور الرابع عشر 6-3 و6-2.

وتغلب الدنماركي هولغر رونه على النمسوي دومينيك تييم 6-2 و6-4.

وكان رونه شارك في هذه الدورة عبر التصفيات العام الماضي عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

وبعد ان تعادل اللاعبان 2-2 في المجموعة الاولى فاز رونه بالاشواط الاربعة التالية ليحسمها في صالحه.

وكان سيناريو الثانية مماثلا لان التعادل فرض نفسه حتى 3-3 قبل أن يتقدم الدنماركي 5-3 ثم ينهي المباراة في ساعة و35 دقيقة.

ويلتقي رونه في الدور المقبل مع الايطالي ماتيو بيريتيني الفائز بصعوبة على الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 5-7 و7-6 (7-1) و6-4.

كما تأهل التشيلي نيكولاس خاري بفوزه على الاسترالي أليكسي بوبارين 3-6 و7-5 و6-4، والإيطالي يانيك سينر بتغلبه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-0 و3-1 ثم بالانسحاب، والتشيكي ييري ليهيتشكا بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-6 (7-4) و6-4، والروسي كارن خاتشانوف التاسع بتغلبه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 (7-2) و6-2.

وفي ثمن النهائي، يلعب خاري مع تسيتسيباس، وليهيتشكا مع الأميركي تايلور فريتز الثامن الفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (12-10) و6-2، وخاتشانوف مع مواطنه أندري روبليف الخامس.