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انديان ويلز (الولايات المتحدة): انحصر لقب دورة إنديان ويلز، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بين لاعبين تربعا سابقاً على صدارة تصنيف المحترفين وهما الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الثاني والروسي دانييل مدفيديف السادس اللذان تأهلا السبت الى النهائي.

ولم يكن طريق اللاعبين سهلاً الى مباراة اللقب، إذ فاز ألكاراس على الإيطالي يانيك سينر 7 6 (7 4) و6 3 ليبلغ النهائي الثالث له في 2023، فيما كانت معاناة مدفيديف أكبر ضد الأميركي فرانسيس تيافو لكنه تجنب خوض مجموعة ثالثة وحسم اللقاء 7 5 و7 6 (7 4)، محققاً بذلك انتصاره التاسع عشر توالياً.

وبعد تأخر انطلاق موسمه بسبب الإصابة التي حرمته من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، كلل ألكاراس عودته الى الملاعب بتتويجه بطلاً لدورة بوينس ايرس على حساب البريطاني كاميرون نوري قبل ان يثأر منه الأخير في نهائي دورة ريو دي جانيرو.

وعاد ألكاراس ليغيب بسبب إصابة عضلية عن دورة أكابولكو المكسيكية مفضلاً عدم المخاطرة والتحضر لخوض دورة إنديان ويلز.

وكان موفقاً في قراره، إذ بلغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز وفي حال نجح ابن الـ19 عاماً، الفائز بلقب فلاشينغ ميدوز الموسم الماضي، في الخروج منتصراً بلقبه الثالث في هذه الدورات (توج بطلاً لميامي ومدريد العام الماضي)، سيتربع مجدداً على صدارة تصنيف المحترفين في ظل غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسبق لألكاراس أن تربع في أيلول/سبتمبر الماضي على صدارة تصنيف "أيه تي بي"، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.

لكن المهمة لن تكون سهلة ضد مدفيديف الذي يقدم موسماً استثنائياً قاده للفوز باللقب في مشاركاته الثلاث الماضية في دورات روتردام الهولندية والدوحة ودبي معوضا خروجه المفاجئ من الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة على يد الأميركي سيباستيان كوردا.