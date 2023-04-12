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بغداد: قررت ادارة نادي القوة الجوية تعليق انشطتها المتعلقة بمسابقات الاتحاد العراقي لكرة القدم بما فيها مسابقة الدوري وذلك في اول ردة فعل على سلسلة عقوبات انضباطية طالت الفريق على خلفية احداث اعقبت مباراة الفريق مع الكهرباء في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة المحلية.

ويأتي قرار النادي العراقي قبل اربعة ايام من موعد مباراته المنتظرة امام الشباب السعودي في الرياض في اطار اياب الدور التمهيدي المؤدي الى ملحق دور المجموعات لبطولة الاندية العربية.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي اصدرت الاربعاء عقوبات بحق لاعب القوة الجوية الدولي ابراهيم بايش الذي تقرر ايقافه عن اللعب لعامين لمحاولته الاعتداد على طاقم تحكيم مباراة الكهرباء وتحريض الجمهور على الاعتداء الحكام.

كما طالت العقوبات عضوي ادارة النادي حمادي احمد وماجد الساعدي اللذين تقرر حرمانهما من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لعامين بسبب تهديدهما حكام المباراة وتوجيه عبارات نابية والفاظ غير اخلاقية لهم حسب الاتحاد العراقي.

من جهته ذكر عضو المكتب الاعلامي للنادي محمد ربيعة لوكالة فرانس برس ان "الادارة ستقدم استئنافا لدى الاتحاد العراقي وسيبقى تعليق الانشطة مستمرا حتى معرفة قرار الاستئناف" مؤكدا ان الفريق سيغادر الى السعودية الجمعة لخوض مواجهة اياب الدور التمهيدي لبطولة الاندية العربية امام الشباب السعودي في 16 نيسان/ابريل الجاري".

واوضح ربيعة "لاعب وسط الفريق الدولي ابراهيم بايش سيرافق الفريق لخوض مباراة الشباب".

وتعرض القوة الجوية الى رابع هزيمة هذا الموسم ادت الى اقالة مدربه قحطان جثير، وكانت امام الكهرباء (2-3) الاحد الماضي في الجولة الماضية من المسابقة المحلية، تخلى بسببها عن صدارة الترتيب لحساب الشرطة متخلفا عنه بفارق نقطة واحدة برصيد (47 نقطة).

في سياق متصل قدم الحكم الدولي العراقي مهند قاسم الذي قاد مواجهة القوة الجوية والكهرباء شكوى لدى احدى المحاكم في العاصمة بغداد ضد لاعب المنتخب العراقي والقوة الجوية ابراهيم بايش وعضو ادارة النادي حمادي احمد لقيامهما بتهديده ومحاولة الاعتداء عليه.