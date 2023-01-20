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ايلاف من لندن: حظي المنتخب الكروي العراقي مساء الجمعة بأستقبال شعبي تاريخي على امتداد 20 كيلومترا من مطار بغداد الدولي الى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة التي احتشدت بالآلاف رافعين أعلام بلدهم.

حافلة المنتخب العراقي تغادر مطار بغداد الدولي الى ساحة الاحتفال الكبرى وسط العاصمة مساء اليوم حيث جرى له استقبال شعبي قل نظيره

وصل لاعبو المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى العاصمة بغداد قادمين من البصرة (375 كم جنوب بغداد) بطائرة خاصة بعد تتويجه ببطولة خليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخ البطولة التي انطلقت في البحرين عام 1970 والتي تشارك فيها 8 دول عربية تطل على الخليج العربي.

استقبال شعبي قل نظيره

جرى استقبال واحتفال شعبي ضخم من قبل حشود من الجماهير العراقية من المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة التي امتلآت بعشرات الالاف وعلى امتداد حوالي 20 كيلومترا استغرق وصولها عدة ساعات بسبب احتشاد المستقبلين على الطرقات وسط أنغام أغان عراقية وأزياء وطنية تمثل مراحل مختلفة من تاريخ البلاد.

نقلت حافلة افراد المنتخب العراقي من مطار بغداد الدولي الذي وصلوه من البصرة بطائرة خاصة الى ساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء مقر الرئاسات العراقية حيث سيجري لهم تكريم خاص السبت.

سيارة وجواز سفر دبلوماسي لكل لاعب

تجري غدا أيضا مراسم استقبال رسمية للمنتخب من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء تكريماً للاعبيه واحتفاءً بالفوز الذي قدموه للعراق وأهله. وعلمت "ايلاف" انه سيجري تكريم كل واحد من اللاعبين بسيارة حديثة خاصة وجواز سفر دبلوماسي.

فقدجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمنح أعضاء المنتخب الوطني جوازات سفر دبلوماسيّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجِّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسيّة تكريمًا لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25".

احتفالات شعبية في مدن العراق مساء الجمعة لمناسبة فوز المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج العربي 25 التي اختتمت في البصرة أمس الخميس (تويتر)

شط العرب ودع المنتخب في البصرة

وكان قد جرى في البصرة صباح اليوم احتفاء بالمنتخب العراقي حيث نظمت له رحلة بحرية في شط العرب، وسط استقبال شعبي كبير تحية للاعبين والجهازين الفني والإداري حيث خرجت الآلاف من الجماهير لتقديم التحية لهم والاحتفال معهم بلقب البطولة الخليجية.

كما تم تنظيم جولة بحرية للاعبين استقلوا خلالها الباخرة وتجولوا في شط العرب وسط تحية بحرية من مختلف البواخر التي اصطفت لتحية أبطال الخليج.

كما ودعت قوافل من السيارات حافلة المنتخب العراقي لدى مغادرتها المدينة باتجاه المطار مطلقة الصافرات والأهازيج فرحا بالإنجاز الجديد الذي حققته الكرة العراقية.

تمديد مهلة دخول الخليجيين المجاني اسبوعا

اليوم مددت السلطات العراقية في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت مهلة دخول المواطنين الخليجيين والمقيمين الراغبين بزيارة العراق دون قيود أو شروط والاستمرار بدخولهم دون تأشيرة.

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تمديد قرار دخول الوافدين من دول الخليج عبر منفذي مطار البصرة وسفوان أسبوعاً وقال في بيان تابعته "ايلاف" إنه "تقرر تمديد دخول الوافدين من دول الخليج لأسبوع إضافي وبنفس الإجراءات السابقة ".

وأوضح مصدر عراقي أن هناك تنسيق لدى الجانب العراقي للانتهاء من وضع آلية محددة لمنح التأشيرة بسعر رمزي يتم منحها لمن يرغب في زيارة العراق عبر منفذ سفوان الحدودي.

وكانت السلطات العراقية قد اعفت جميع المواطنين الخليجيين القادمين الى العراق لمتابعة مباريات فرقهم في بطولة خليجي 25 في البصرة والذين بلغ عددهم حوالي 70 الفا من رسوم تأشيرة الدخول البالغة 200 دولار.

اجراءات احترازية للصحة والدفاع المدني

تم تجهيز اكثر من 40 سيارة اسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة و10 سيارات اطفاء بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني كاجراءات احترازية حيث تم السماح بالدخول الى ساحة الاحتفالات للراجلين فقط وتحصيص منصات المشاهدة للعوائل وبعد امتلائها فقد تجمعت الاعداد الاخرى بالالاف من الجماهير المشاركة في وسطها الذي اخلي لاستقبالهم.

وفي وقت سابق اليوم وجه السوداني باقامة احتفال مركزي في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء. واشار الى انه بامكان المواطنين استقبال لاعبي المنتخب والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي توجه لها المتوّجين باللقب الخليجي.

فتاة عراقية استقبلت منتخب بلدها مساء الجمعة بالزي التاريخي

الصدر تحدث الى اللاعبين والاداريين

من جانبه، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم اتصالاً هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني قدم من خلاله التهاني بمناسبة الفوز ببطولة الخليجي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان تابعته "ايلاف" انه تحدث هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي وكذلك مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائبه يونس محمود ومحافظ البصرة أسعد العيداني .

أضاف أن " تقدم بالتهنئة والتبريك بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بكأس (الخليج العربي) في دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت في البصرة وتقدم بالشكر للجهود المبذولة لإنجاح هذا العرس الكروي كما اثنى على أهالي محافظة البصرة على حفاوة الضيافة والاستقبال للضيوف الكرام الذي حلوا في أرضها.

كما اعتبر ان بطولة خليجي 25 قد اعادت العراق الى الصف العربي بثوب جديد وقال في تغريدة له "نهنئ شعبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس الخليج العربي ونشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي ارجعت العراق الى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسىلام.

حفل تتويج المنتخب العراقي مساء الخميس 19 يناير 2023 بطلا لكأس الخليج العربي بنسخته 25 التي اقيمت في البصرة (تويتر)

الصحة: وفاة وأصابة 100 شخص خلال البطولة

اليوم، أكدت وزارة الصحة العراقية نجاح خطة الدعم الطبي الطارئ للبطولة في البصرة لكنها اشارت الى وفاة وإصابة أكثر من 100 شخص بحوادث سير وإطلاق نار خلال الاحتفالات بتتويج المنتخب العراقي بالبطولة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" إن "مجموع عدد سيارات الاسعاف كان 99 وعدد عيادات الطوارئ الثابتة والمستشفيات الميدانية كان 8 اضافة الى 8 مفارز طبية في ملعبي جذع النخلة والميناء الدولي".

أضافت ان عدد المستشفيات التي خصصت لاستقبال المرضى كانت 5 وعدد المنتسبين المشاركين من أطباء ومسعفين وملاكات إدارية وسائقي إسعاف كان 371 منتسبا.

واضافت أن الحالات المرضية التي تم علاجها من قبل مفارز مديرية العمليات ودوائر الصحة كانت 27 الف و498 حالة مرضية مختلفة وعدد إصابات التدافع الكلي 396 وعدد الحالات الطارئة التي تم علاجها موقعيا في المدينة الرياضية بالبصرة بلغ 722 والمحالة الى المستشفيات 106".

اما إصابات حوادث الطرق فقد بلغت 23 حادث وعدد حالات الوفيات بحوادث الطرق 7 فيما كانت إصابات الاطلاقات النارية 72 حالة. وبلغ عدد الحملات والزيارات الرقابية من قبل دائرة صحة البصرة 4 آلاف و57 .

منذ فجر اليوم وضعت القوات الامنية العراقية في حال تأهب لتأمين احتفالات العراقيين بفوز منتخبهم بالبطولة واصدرت توجيهات حول الوصول الى ساحة الاحتفالات بينما اكد قادة عرب وعراقيون انها قد اكدت عروبة الخليج وعززت علاقات العراقيين مع اشقائهم الخليجيين.

السوداني يسلم كابتن المنتخب العراقي مساء الخميس 19 يناير 2023 كأس بطولة الخليج العربي لدى اختتامها في البصرة

البطولة هي الرابعة التي يفوز بها العراق

يشار الى ان العراق كان قد استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين الكروي.

وبفوزه بالبطولة امس يكون العراق قد توج بها للمرة الرابعة فيما يتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.