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إيلاف من لندن: وضعت القوات الامنية العراقية الجمعة في حال تأهب لتأمين الاحتفالات بالفوز ببطولة خليجي 25 فيما اعتبر قادة عراقيون وعرب انها شكلت ترسيخاً لعروبة الخليج وتعزيزاً لعلاقات العراق مع أشقائه الخليجيين.

واليوم اطلع رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني عبر شاشات المراقبة في مقر قيادة العمليات المشتركة على الوضع الأمني والميداني الخاص بتأمين الاحتفالات الشعبية التي ستقام مساء الجمعة بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس خليجي البصرة 25 التي اختتمت أمس كما قال مكتبه الإعلامي في بيان تابعته "إيلاف".



السوداني يتابع من مقر القوات المشتركة في بغداد الاجراءات الامنية لاحتفالات العراقيين مساء الجمعة بفوز منتخبهم الكروي ببطولة خليجي 25 في البصرة (مكتبه)

وتابع السوداني الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات التي ستتواصل اليوم الجمعة واستمع الى إيجاز عن الوضع الأمني بشكل عام في ظل الاحتفالات الجماهيرية التي تشهدها العاصمة بغداد ومختلف مدن للعراق اثر فوزه منتخبه الكروي على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل اثنين.

ووجه رئيس الوزراء القادة الأمنيين بالمتابعة الميدانية واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة لتوفير الأجواء الآمنة للاستقبال الشعبي الذي سيحظى به طاقم المنتخب الوطني في العاصمة بغداد.

قادة : البطولة أكدت عروبة الخليج

وأثر فوز المنتخب العراقي بكأس بطولة الخليج العربي فقد اكد قادة عرب وعراقيون ان هذه البطولة اكدت عروبة الخليج وعززت علاقات العراقيين مع اشقائهم الخليجيين.

الشيخ محمد بن راشد

وقال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على تويتر"فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار، وفرحت معه الشعوب والقلوب، كلنا اليوم عراقيين في الفرحة وكلنا اليوم عراقيين في الانتصار". وأضاف "مبروك كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا، وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة".

أمير الكويت

كما بعث أمير الكويت نواف الأحمد الصباح برقيتي تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني اشاد فيهما بالروح العالية وبالتنافس الأخوي التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب العراقي والذي أهله للفوز بكأس البطولة، وكذلك بالاستعدادات والإمكانيات الكبيرة التي وفرها العراق لاحتضان البطولة.



عراقيون يحتفلون بفوز بلدهم ببطولة خليجي 25 في البصرة مساء الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)

الكاظمي

أما رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي فقد هنأ بفوز المنتخب العراقي وقال في بيان أن "هذا الحدث التاريخي هو من نتائج الجهود التي بُذلت لاستعادة العراق موقعه الطبيعي في المنطقة، كساحة التقاء وتعاون بين إخوته وجيرانه، وقد أظهر مجدداً أصالة شعبنا، في الضيافة والكرم وحُسن الجيرة، وأكّد أن الهوية الوطنية تعلو العصبيّات الطائفية والمذهبية والحزبية، فكان الإجماع بأن العراق أولاً وأخيراً، وأن الوطن يبقى، والعصبيات تندثر وتفنى.. مباركٌ للعراق وأبطاله وللعراقيين هذا الإنجاز المستحق".

مقتدى الصدر

ومن جانبه اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن بطولة خليجي 25 قد أعادت العراق الى الصف العربي بثوب جديد.

وقال الصدر في تغريدة له "نهنئ شعبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس الخليج العربي في نسخته الخامسة والعشرين التي اقيمت في عراقنا الحبيب .. كما نشكر كل المنتاخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي ارجعت العراق الى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسىلام.. فأهلا بكم يادول الخليج العربي في عراق العروبة والا باء.

السوداني

أما السوداني فقال في بيان في ختام البطولة " نشكر كل ضيفٍ نزل بالعراق من إخوتنا في دول الخليج، وكلّ فريق رياضي شرّفنا بالمشاركة، وكلّ طاقم إعلامي أو فني أو تنظيمي حلّ ببلادنا ونقول؛ كرّروها، فلن تجدوا سوى الأبواب المشرعة والقلوب المحِبّة".

وقدم التحية لكلّ عراقيٍ ساهم في تمثيل بلده بأجمل صورة، ومثّل العراق بالالتزام والتعاون".. منوها الى ان الجماهير "ساهمت بتأكيد مكانة العراق ورفعت اسمَهُ مشعلاً بين الأشقاء والأصدقاء، وكتبت تجربةً مشرّفة هي بعضٌ من استحقاق أبناء الرافدين وخصالهم".



حشود من العراقيين امام بوابات ملعب البصرة الدولي منذ فجر امس الخميس بانتظار فتح بواباته لمشاهدة ختام البطولة ومباراتها النهائية التي فاز فيها المنتخب العراقي على نظيره العماني 3- 2 (تويتر)

وختم بالقول "نودّع اليوم بطولة خليجي 25، لكن لا أحد سيودّع البصرة، ولا أحد سيغادرها إلّا وسيعود ثانية إليها".

كما قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في تغريدة له "نبارك للأشقاء العراقيين نجاح التنظيم في البصرة، حيث سعدنا برؤية منتخبات الخليج العربي بحدث رياضي يستضيفه العراق ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي نسأل الله دوامها لأرض الرافدين".

أبو الغيط

ومن جانبه هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنتخب العراقي بالفوز بكأس الخليج العربي25 كما هنأ العراق لنجاحه في استضافة البطولة مؤكدًا أن الرياضة سبيل مهم لتعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب العربية.

السعودية

أما السفارة السعودية في بغداد فقد قدمت التهنئة لحكومه وشعب العراق لاحراز المنتخب الوطني المركز الاول وتتويجه بطلاً لخليجي 25 في البصرة.

رغد صدام حسين

اما رغد كريمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين فقد كتبت على تويتر تغريدة قالت فيها "#أسود_الرافدين الأبطال، مبارك لكم هذا الفوز الجميل، أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا. حفظكم الله وايدكم بنصره.. مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي.

ايران

ومن جانبه بارك السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق للشعب العراقي هذا الفوز الذي قال إنه يعكس إرادة الشباب وعزيمتهم في الوصول إليه. واعتبر في تغريدة له أن "شباب العراق قادر على أن يحقق النمو والتقدم في مختلف الميادين العلمية والصناعية والتكنلوجية وأن يحرز النجاحات لبلده بنفس الروحية التي أظهرها في الرياضة".

روسيا

كما تقدمت السفارة الروسية في بغداد بأخلص وأصدق التهانئ إلى الشعب العراقي بمناسبة فوزه في بطولة كأس الخليج 25 مضيفة "عاش المنتخب العراقي.. عاش أسود الرافدين.. عاش شعب العراق الحبيب".

تكريم بسيارات حديثة وحافلة تجوب بالمنتخب

فيما اشار مصدر عراقي رياضي الى ان اعضاء المنتخب العراقي في البطولة سيحظون بتكريم رسمي يتضمن اهداء كل واحد منهم سيارة حديثة فانه من المنتظر ان يستقلوا حافلة مكشوفة من مطار بغداد الدولي الذي يصلونه من البصرة بطائرة خاصة حيث تجوب بهم في شوارع العاصمة وصولا الى المنطقة الخضراء وسطها مقر الرئاسات العراقية حيث سيجري لهم تكريم خاص.

ووجه السوداني الجمعة بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات إنه "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25 فقد وجه السوداني بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي.

واشار الى أنه بإمكان المواطنين استقبال لاعبي المنتخب والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها المتوّجين باللقب الخليجي.

اعتقال 65 متهماً باطلاق النار

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة عن اعتقال 65 متهماً بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء بطولة الخليج التي توج بها المنتخب العراقي بطلاً على حساب نظيره العُماني.

وذكرت مصادر عراقية ان ثلاثة اشخاص قتلوا وأصيب عشرات اخرين.

عقب خروج الآلاف من العراقيين الى الشوارع في مختلف مدن البلاد احتفالا إلا أن بعض الأشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية ما تسبب باصابة عشرات الأشخاص بالرصاص الطائش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تابعته "ايلاف" انه برغم نداءاتها التي اكدت على ضرورة الاحتفال بطريقة حضارية بعيداً عن لغة الهمجية واستخدام العيارات النارية أصر البعض على الاحتفال بطريقة غير قانونية ما اسفر عن اصابة حوالي شخصا في عدد من مدن البلاد.

واشارت الى ان مطلقي النار سيقدمون الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

ودعت المواطنين الى الإبلاغ عن الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة كأس خليجي 25 وتوثيق هذا الأمر.

ومن جهته قال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة الرسمية إن "الاحتفالية بفوز المنتخب العراقي، ستؤمن من قبل الفرقة الخاصة باعتبارها ستكون في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء.

واوضح ان الطرق الى الخضراء حيث ستقوم قيادة عمليات بغداد بتأمين طريق دخول المواطنين راجلين بعد اجتيازهم لمفارز تفتيش.

وأشار إلى أنه "تم الإيعاز للسيطرات في مداخل بغداد لإجراء التفتيش على الجماهير القادمة من المحافظات للاحتفال في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة ضمن المنطقة الخضراء المحمية.



البطولة هي الرابعة

يشار الى أن العراق كان قد استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين الكروي.

وبفوزه بالبطولة امس يكون العراق قد توج بها للمرة الرابعة فيما يتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.