قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: شارك الفنان العراقي ماجد المهندس في إحياء حفل نهائي "خليجي 25" مع الفنانة الإماراتية أحلام. وأعرب عن سعادته بالحفل وتواجده بين أبناء وطنه الغالي.

سجد المهندي مرتين الأولى على أرض المطار لحظة وصوله إلى البصرة، وسجد للمرة الثانية وقبل الأرض بعد انتهاء وصلته الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الملعب.

بالفيديو.. ماجد المهندس يسجد على أرض البصرة في ملعب جذع النخلة #قناة_الفلوجة pic.twitter.com/IQCcj3Xvwt — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023



وبالدموع شدا المهندس بالنشيد الوطني العراقي "موطني"، وسط تفاعل كبير من قبل شعبه، الذي كان يردد معه النشيد بفرحة وحب كبيرتين.

بالدموع والمشاعر الحساسة... ماجد المهندس يغني النشيد الوطني العراقي#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/1zaDgh2qc3 — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

كما غنى "بصراوي تلكانة" والهب بها المدرجات.

بصراوي تلكانه.. أداء ماجد المهندس في ملعب البصرة الدولي في نهائي خليجي25#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/sIBc3acF6N — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

وغرد المهندس عبر حسابه على تويتر معرباً عن امتنانه وفخره بنجاح إقامة مسابقة كأس الخليج العربي في بلده العراق، موجهاً رسالة شكر لجمهوره في وطنه الحبيب، قائلاً: "أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكراً بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق وأشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكراً لكل من ساهم بهذا العمل الكبير".