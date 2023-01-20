إيلاف: شارك الفنان العراقي ماجد المهندس في إحياء حفل نهائي "خليجي 25" مع الفنانة الإماراتية أحلام. وأعرب عن سعادته بالحفل وتواجده بين أبناء وطنه الغالي.

سجد المهندي مرتين الأولى على أرض المطار لحظة وصوله إلى البصرة، وسجد للمرة الثانية وقبل الأرض بعد انتهاء وصلته الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الملعب.


وبالدموع شدا المهندس بالنشيد الوطني العراقي "موطني"، وسط تفاعل كبير من قبل شعبه، الذي كان يردد معه النشيد بفرحة وحب كبيرتين.

كما غنى "بصراوي تلكانة" والهب بها المدرجات.

وغرد المهندس عبر حسابه على تويتر معرباً عن امتنانه وفخره بنجاح إقامة مسابقة كأس الخليج العربي في بلده العراق، موجهاً رسالة شكر لجمهوره في وطنه الحبيب، قائلاً: "أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكراً بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق وأشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكراً لكل من ساهم بهذا العمل الكبير".