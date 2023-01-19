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ايلاف من لندن: نجحت إجراءات أمنية عاجلة وتهديدات بنقل مباراة ختام خليجي 25 في البصرة الى دولة اخرى بالسيطرة على فوضى محاولات نصف مليون شخص وصلوا المدينة يريدون دخول ملعبها.

منذ فجر اليوم الخميس، سارعت حشود المشجعين الرياضيين بالتوجه الى ملعب جذع النخلة حيث يقام حفل اختتام بطولة خليجي 25 ومباراتها النهائية بين العراق وعُمان، ما ادى الى فقدان القوات الامنية السيطرة على الفوضى التي سببها تدافع الجمهور الذي وصل عدده الى نصف مليون شخص، وتحطيمه البوابة الرئيسية للملعب، فيما كان المئات يتسلقون سوره، ما أدى الى وفاة مواطن واصابة 80 اخرين بجروح.

السوداني مجتمعا في البصرة مع عدد من الوزراء والقادة الامنيين لبحث السيطرة على فوضى دخول المشجعين الى ملعب المباراة النهائية في البصرة الخميس 19 يناير 2023

نصف مليون مشجع وصلوا الى البصرة

على الفور، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى البصرة وعقد اجتماعا عاجلا مع الوزراء المعنيين وقادة الامن ومحافظ البصرة للوقوف على الاجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي خليجي 25.

ووجه السوداني رسالة الى العراقيين ناشدهم فيها التعاون مع القوات الامنية لانهاء الفوضى وتأمين ختام البطولة في موعدها عصر اليوم.

وقال السوداني في رسالته: "اهلنا في البصرة الفيحاء وكل مدن العراق بفضل طيبتكم وكرمكم عكستم الصورة المشرفة والناصعة لوجه العراقيين الاصلاء. لقد ساهمتم طيلة الايام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الامم .. اهلنا نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوانكم في الجهات المعنية لاظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".

تهديد بنقل المباراة النهائية الى دولة اخرى

كما اجرى مسؤولو الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المشرفة على البطولة مباحثات مع مسؤولي اتحاد كاس الخليج العربي حيث تم الاتفاق على الغاء حفل ختام البطولة ومباراتها النهاية الى دولة اخرى وسط نداءات للجمهور بالابتعاد عن الملعب الذي يسع الى 65 الف متفرج وخاصة اولئك الذين لايحملون بطاقات الدخول والذي امتلآت مدرجاته على أخرها قبل ساعات من موعد الختام ما دفع الى اغلاق بوابته الرئيسية كلها.



وطلبت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات العراقية المشتركة من الجمهور الابتعاد عن الملعب وفعلا بدأت الجماهير الحاضرة بالابتعاد عن الملعب الى داخل البصرة التي تم الاعلان عن نصب شاشات عملاقة في اماكنها العامة لاتاحة متابعة مباراة الختام لاكبر عدد منهم.

نداءات

ووجهت الخلية نداءً للجماهير دعت فيه إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، داعياً المشجعين إلى "الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة".

واشار المسؤول الامني الى انه "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين"، معرباً عن أمله "الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية".

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد اعلن عن تعزيز أمن البطولة وجماهيرها بقوات إضافية. واشار الوزير خلال مؤتمر صحافي في البصرة مساء أمس "انه تم انجاز خطط حماية وتأمين المباراة النهائية وحفل اختتام خليجي 25". وأكد أن كل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية التي ستصل إلى المحافظة والاخرى في مدن البلاد التي ستتابع المبارات في الساحات العامة عبر شاشات عملاقة تم نصبها لهذا الغرض.

وأوضح أنه "تم إجراء تعديلات على الخطة وتعزيزها من قوات أمن الملاعب وحفظ القانون التي تم استنفارها بحال طوارئ خلال الساعات الاخيرة.

الثانية التي يستضيفها العراق

يشار الى ان العراق استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى في عام 1979 في العاصمة بغداد، على ملعب الشعب الدولي، وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين في عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة في عام 2019، وفاز بها منتخب البحرين.

ويتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة بهذه البطولة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر والعراق في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.