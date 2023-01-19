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إيلاف من لندن: أكد مصدر عراقي من البصرة ان سحب مهمة تأمين حفل ختام بطولة خليجي 25 من القوات الامنية الرسمية واناطتها بفصائل الحشد الشعبي كان وراء الفوضى حول ملعبها ما تسبب بوفاة مشجع واصابة 80 آخرين.



وكشف مصدر عراقي في اتصال هاتفي من البصرة مع "ايلاف" ان الفوضى الامنية التي شهدها محيط ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة الذي سيحتضن مساء اليوم حفل اختتام البطولة ومباراتها النهائية بين العراق وعمان كان سببه تكليف الحشد الشعبي بمهمة تنظيم النهائي وسحبها من قوى الأمن الرسمية النظامية والتي اثبتت قدرتها على تأمين مباريات البطولة منذ افتتاحها في السادس من الشهر الحالي.

آلاف المشجعين العراقيين ملاوا ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة منذ الصباح الباكر لتشجيع منتخبهم الكروي في مباراته مع نظيره العماني في ختام بطولة الخليج العربي 25 اليوم (اعلام محلي)

ناشطون : الحشد تعمد الاساءة للخليجي العربي

واظهرت مقاطع فيديو عناصر مليشيات الحشد حول ملعب جذع النخلة اليوم وهم ييتخبطون في محاولاتهم لتنظيم الدخول الى الملعب الذي يتسع الى 65 الف متفرج قدموا منذ الصباح الباكر اضافة الى مئات الالاف من المواطنين الاخرين الذين تدفقوا على البصرة منذ يوم امس وناهزت اعدادهم نصف مليون شخص.

واضاف المصدر انه بعد تهديد اتحاد كأس الخليج العربي بنقل مباراة الختام الى دولة اخرى في حال استمرار الفوضى فقد تم الدفع بقوات الامن لتولي مهمة التنظيم والتي نجحت اجراءاتها بالسيطرة على الفوضى.

وأوضح المصدر ان نقل المباراة الى دولة اخرى كان سيدفع الاتحاد الدولي "فيفا" الى اتخاذ قرار بمنع اجراء اي مباراة دولية في العراق بذريعة عدم توفر الامن، مايشكل كارثة للرياضة العراقية وخاصة لكرة القدم منها .

وقد علق ناشطون على ذلك باتهام مليشيات الحشد بالتعمد في احداث هذه الفوضى ارضاء او استجابة لاستياء ايراني من تسمية الخليج العربي على البطولة وهو امر احتجت عليه ايران واستدعت السفير العراقي في طهران لابلاغه انزعاجهامن التسمية بالضد من رغبتها في تسمية الخليج بالفارسي!



احلام والمهنس يحيون الختام ..

وأكدت اللجنة الفنية المشرفة على فعاليات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ان النجمين الفنانة الاماراتية احلام والفنان العراقي ماجد المهندس سيحييان حفل اختتام البطولة.

واشارت الى ان احلام والمهندس بحسب الاعلام المحلي قد رفضا تقاضي

أية مبالغ مالية مقابل المشاركة في حفل ختام البطولة مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي.

هوية المتوفي

ومن جانبها كشفت مصادر عراقية ان المواطن العراقي الذي توفي اليوم بسبب تدافع الالاف من اجل الدخول الى ملعب مباراة الختام قد جاء الى البصرة من مدينة القائم في اقصى الغرب بمحافظة الانبار وأسمه حمزة المحمدي.



نداءات أمنية

وقد وجهت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات الامنية المشتركة نداءً للجماهير دعت فيه إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، داعياً المشجعين إلى "الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة".

القوات

ومن جانبه دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول المواطنين لتجنب إطلاق العيارات النارية في ختام البطولة.

وقال رسول تصريح صحفي "ندعو المواطنين للاحتفال بختام خليجي 25 بطريقة حضارية وتجنب إطلاق العيارات النارية".

وأضاف إن "إطلاقها من الممكن أن يؤدي لوفيات وإصابات".. مشيداً بالفعاليات الرسمية والرياضية والشعبية التي دعمت إقامة البطولة وانجحتها ودعمت المنتخب الوطني في الوصول للنهائي.



كأس الخليج عام 1979

يشار الى ان العراق كان قد استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين الكروي.



الكويت في الصدارة

ويتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة بهذه البطولة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر والعراق في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.