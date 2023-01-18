قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بدأت القوات الأمنية العراقية الأربعاء استنفارًا في مدن البلاد لتأمين متابعة الجمهور في الساحات العامة لمباراة فريقها الكروي مع نظيره العماني في ختام بطولة الخليج 25 في البصرة غداً الخميس.

وقد تقرر ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً للقادة الامنيين في مركز العمليات بمقر الوزارة في بغداد الليلة الماضية بمشاركة قادة شرطة محافظات البلاد كافة حيث تم بحث الاستعدادات الأمنية لختام نهائي بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة الجنوبية غدا الخميس والتي سيتابعها العراقيون في مختلف مدنهم من على شاشات عملاقة تم البدء بنصبها في الساحات والمتنزهات العامة وحفظهم من أي خرق أمني.



رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتابع مباريات بطولة خليجي 25 في البصرة (تويتر)

حظر اطلاق عيارات نارية

وتقرر خلال الاجتماع بالاستنفار الكامل لجميع القطعات الأمنية داخل المدن وتواجد جميع مفارز المرور في الشوارع لفك الازدحامات وفتح السير وتواجد دوريات النجدة بالكامل وانتشار عناصر الاستخبارات والأمن الوطني في الأزقة كافة لمنع إطلاق العيارات النارية .

كما تم التشديد على عدم السماح بهذا الأمر مطلقاً كونه ظاهرة غير حضارية.. واصدار تحذيرات مشددة ضد المخالفين بأن "القوات الأمنية لديها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من يعبث بالأمن والقيام بهذا العمل غير القانوني".



عبارات ترحيب وأعلام الدول الخليجية العربية المشاركة في بطولة خليجي 25 في البصرة (تويتر)

وأصدر الاجتماع تعليمات بأن "تقوم دوريات النجدة باستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بالتعاون مع المختارين والإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية".. مشدداً على أن "يكون الاحتفال بطريقة حضارية في مساندة المنتخب الكروي العراقي خلال مباراته النهائية في ختام البطولة غداً مع الفريق العماني .. والتنويه بأن نجاح تنظيم هذا العرس الكروي الكبير يحسب للعراق وشعبه" كما قال بيان عن الاجتماع تابعته "ايلاف".

وتقرر أن تكون متابعات المواطنين للمباراة النهائية واحتفالاتهم في المتنزهات وساحة التحرير وسط بغداد وملعب الصناعة والزوراء في العاصمة والأماكن التي سيتم تخصيصها في باقي مدن البلاد".

ختام تاريخي

ومن المقرر ان يجري حفل وصف بالتاريخي لختام بطولة خليجي 25 عصر غد كشف عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مفاجآت ستتخله 25 بمنصة تاريخية فخمة.

وقال فراس بحر العلوم في تصريح للاعلام المحلي تابعته "ايلاف" ان جميع الاستعداد الخاصة بحفل ختام بطولة كاس الخليج في البصرة قد اكتملت مؤكداً ان حفل الاختتام سيكون فخماً بحضور الفنانة الإماراتية أحلام.

وأوضح أن حفل الختام سيشهد مؤثرات ضخمة ومنصة التتويج عالمية لم تشهدها أي بطولة مسبقاً ولتكون تاريخية .

ومن جهته أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني عن مفاجآت مبهرة في ختام البطولة من دون الكشف عنها.

وفي الرابعة بتوقيت غرنتيش من عصر غد الخميس ستجمع المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين منتخبي العراق صاحب الضيافة وعمان.





البصرة ليلة افتتاح بطولة خليجي 25 في السادس من يناير 2023 (تويتر)

وكانت البطولة قد افتتحت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة المنتخبات الوطنية الكروية للعراق والسعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان واليمن.

رفع الحظر عن الملاعب

وقد دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى رفع الحظر الدولي عن ملاعب بلاده.

وقال السوداني في تصريح صحافي "ان بطولة كأس الخليج هي رسالة لكل المؤسسات الرياضية العالمية بأن العراق بلد آمن، ولديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من استقطاب البطولات والمباريات الدولية".



حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة في 6 يناير 2023 (تويتر)

واعتبر مراقبون التنظيم الناجح لبطولة خليجي 25 في البصرة العراقية بمثابة عودة مشرفة للعراق الى الملاعب الدولية بعد حظر دولي استمر 43 عاماً.

وقد خصصت اللجنة العراقية المنظمة 30 مليون دولار لتنظيم البطولة منها 9 ملايين دولار لحفلها الافتتاحي الذي تضمن فقرات مبهرة حكت تاريخ العراق وارتباطه الوثيق بمنطقة الخليج العربي وبدول المنطقة وبالتاريخ والإرث المتأصل الذي يجمع الأشقاء الخليجيين.

ونظمت حفل الافتتاح كما الختام شركات دولية متخصصة المانية وإيطالية وهولندية كما تعاقدت اللجنة المنظمة مع شركة لوريال الفرنسية لإدارة وتنظيم البطولة.

60 ألف مشجع خليجي

وقد حضر الى البصرة لمتابعة مباريات البطولة حوالى 60 الفاً من مواطني دول الخليج العربية المشاركة في البطولة برا ًوجواً وبحراً فيما اعفتهم السلطات العراقية من رسوم تاشيرة الدخول الى البلاد البالغة 200 دولار حيث فتح ابناء المدينة بيوتهم لاستضافتهم .

يشار الى أن العراق كان قد استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين الكروي.

ويتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة بهذه البطولة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر والعراق في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.