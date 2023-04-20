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لوس انجليس: اختير مدرب ساكرامنتو كينغز مايك براون الذي قاد فريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 2006، الأفضل في الدوري المنتظم حسب ما أفادت رابطة الدوري الخميس.

ونال براون (53 عاماً) الحد الأقصى من الأصوات الممكنة من قبل لجنة من الصحافيين، وتصدر قائمة الأفضل مع 500 نقطة أمام مدربي أوكلاهوما سيتي مارك دايغنولت (164 صوتاً) وبوسطن سلتيكس جو مازولا (77).

المرة الثانية

وهي المرة الثانية يحرز براون الذي خلف مونتي وليامس (فينيكس صنز) الفائز العام الماضي، بالجائزة بعد عام 2009 عندما كان يشرف على كليفلاند كافالييرز.

وتسلّم بروان الذي درّب أيضاً لوس أنجليس ليكرز (2011 2012) مهامه الفنية مع كينغز في أيار/مايو 2022 بعدما أمضى ستة أعوام كمدرب مساعد لستيف كير في غولدن ستايت ووريرز.