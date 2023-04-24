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نيويورك: اقترب نيويورك نيكس خطوة إضافية من التأهل الى الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الشرقية) في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 102 93 الأحد معززًا تقدمه في سلسلة الدور الاول من الادوار الإقصائية "بلاي أوف" الى 3 1.

وسجل جايلن برونسون 29 نقطة لصالح نيكس، بينها خمس ثلاثيات، بالاضافة الى ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات مشعلا ملعب "ماديسون سكوير غاردن" العريق.

ويحتاج نيكس الى فوز من ثلاث مباريات متبقية من أجل التأهل الى نصف نهائي الشرقية للمرة الاولى منذ العام 2013.

وبدا نيكس الذي حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 99 79 على أرضه في المباراة الثالثة، في طريقه الى انتصار آخر عريض بعد أن تقدم بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، لكن بعد أن دخل نيكس الى الاستراحة متقدمًا بفارق تسع تقاط، قدم كافالييز ربعًا ثالثًا كبيرًا تفوق فيه على خصمه 26 19.

وساعد ذلك كافالييرز على تقليص الفارق في أواخر الربع الثالث، ولكن سلسلة نقاط من نيكس في الرابع حسمت المواجهة.

وأضاف آر جاي باريت 26 نقطة وجوش هارت 19 لنيكس، فيما ساهم ميتشل روبنسون بـ12 نقطة مع 11 متابعة.

وكان داريوس غارلاند الافضل في كليفلاند برصيد 23 نقطة لكن دونوفان ميتشل خاض مباراة للنسيان بعد أن اكتفى بـ11 نقطة، مسجلا نقطتين فقط في الشوط الثاني.