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لوس انجليس: حجز ممفيس غريزليز مقعده في الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، عندما قدّم نجمه لوك كينارد أداء رائعاً بتسجيله عشر ثلاثيات ليمنحه فوزاً على هيوستن روكتس 151-114.

وسجّل كينارد رقماً قياسياً بتسجيله 10 رميات ثلاثيات من 11 محاولة فقط، ليحرز ممفيس بدوره رقماً قياسياً من 25 ثلاثية أيضاً من 42 محاولة.

وأحرز ثمانية لاعبين من غريزليز نقاطاً من ثلاثيات من خارج القوس، وكان كينارد أكثرهم فعالية وكفاءة.

وقال كينارد بعد تسجيله 30 نقطة "الشعور هو أن كل رمية أسددها ستدخل".

وأضاف ديزموند باين 25 نقطة، وجا مورانت 18 نقطة في أداء واثق إثر دخوله بديلاً في مباراته الثانية عقب عودته من إيقاف لثماني مباريات.

مباراة مثيرة

وكان المباراة مثيرة، رغم أن هيوستن روكتس يحتل قعر الترتيب في المنطقة الغربية وفقد أي أمل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وقال كينارد إن الأهم من ذلك أنها كانت أكثر مباريات الفريق كمالاً منذ وصوله.

وأردف أن "اللعب كان جاداً وسريعاً، والتواصل كان أفضل بكثير. لقد بذلنا جهداً مشتركاً لمدة 48 دقيقة تقريباً، لذا كانت مباراة ممتعة. أحب الطريقة التي لعبنا بها، علينا فقط البناء على ذلك".

وفي سان فرانسيسكو، سجّل جوردان بول 33 نقطة وأضاف ستيفن كوري 29، ليصمد حامل اللقب أمام طوفان الكاميروني جويل إمبيد نجم سفنتي سيكسرز الذي أحرز 46 نقطة في خسارة فريقه 112-120.

ومع غياب جيمس هاردن بسبب الإصابة، كان إمبيد على أتم الاستعداد ليذيق غولدن ستايت طعم هزيمة نادرة على أرضه.

فسجّل 19 من 22 رمية حرة، وحصل على تسع كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة، وتصدّر فيلادلفيا بفارق 11 نقطة في بداية الربع الرابع، لكن ووريرز تمكّن من حسم النتيجة لصالحه مع تألق كوري.