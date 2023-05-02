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القاهرة: أعلن نادي الزمالك اعتذاره عن عدم خوض مباراة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم أمام غريمه التقليدي الأهلي والمقررة الجمعة المقبل بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي، على خلفية تعليق عقوبة ايقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، بعد تنفيذه حكماً بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "الزمالك لن يشارك في مهزلة"، وإنه "من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة لاعب الاهلي محمود عبد المنعم (كهربا)".

وكانت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة المصري، قرّرت تعليق عقوبة المهاجم "كهربا"، الصادرة من لجنة الانضباط التي أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافات مسيئة مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري.

وأضاف منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الثلاثاء "لا نأخذ قراراتنا من وسائل التواصل الاجتماعي. قراراتنا بناء على مصلحة النادي.. ولن يحافظ على مصلحة النادي أكثر من مجلسه المنتخب من الجمعية العمومية".

وكشف عضو الاتحاد المصري ايهاب الكومي في تصريحات صحافية، ان نادي بيراميدز سيشارك في الكأس السوبر بدلا من الزمالك بحال تأكيد انسحابه، وذلك وفقاً للوائح.

بدوره، أوضح منصور أن الجمهور الحقيقي هو من يرى قدرة المجلس على تحقيق مصالحه، وأنه من باب الحفاظ على كرامة النادي رفض الاعتذار لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنص رسالة وصلته، مفضلاً التعرض للحبس.