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القاهرة: سقط الزمالك امام ضيفه انبي 0-2 الاحد على ملعب القاهرة الدولي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل الهدفين التونسي رفيق كابو (20) وعلي فوزي (67)، ليتجمد رصيد الزمالك الذي تلقى الخسارة الخامسة هذا الموسم، عند 33 نقطة في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل منه.

ومن جهته، استعاد انبي ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المرحلة السابعة عشرة في الخامس من شباط/فبراير، رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء الشوط الاول متوسطاً فنياً مع سيطرة الزمالك على اغلب فتراته وإن ندرت محاولاته الهجومية الخطرة على مرمى انبي الذي تراجع لاعبو للدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 20، انطلق انبي بهجمة منظمة لتصل الكرة في وسط ملعب الزمالك الى محمد حمدي الذي راوغ محمد عبد الغني ومرر بينية لكابو الذي سددها من بين ساقي محمد صبحي داخل الشباك.

ضغط الزمالك هجوميا سعيا لتعديل النتيجة، ولجأ لاعبوه للتسديد بسبب صعوبة اختراق دفاع انبي المتكتل.

واختبر احمد سيد زيزو حظه في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة ابعدها الحارس رضا السيد بصعوبة وشتتها الدفاع الى رمية تماس.

وسدد محمد اشرف "روقا" كرة سيطر عليها رضا السيد (39)، ثم صدت العارضة تسديدة البديل يوسف اسامة نبيه (65).

ومن هجمة مرتدة لانبي، مرر كابو للقادم من الخلف على فوزي، فسدد الأخير الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الايمن وتسكن شباك محمد صبحي (67).

ورد القائم الايسر لمرمى انبي رأسية البديل السنغالي ابراهيما نداي (79)، ثم نفذ مروان داوود ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ابعدها صبحي بصعوبة الى ركنية (81).

وعاد فيوتشر من جنوب الوادي بفوز ثمين على مضيفه اسوان بنتيجة 2-1، لينفرد بالوصافة.

وسجل هدفي فيوتشر كريم وليد "نيدفيد" (7) والبديل علي زعزع (79)، قبل أن يقلص البديل الغابوني ماليك ايفونا الفارق (80).

وبفوزه الأول في آخر ثلاث مباريات، رفع فيوتشر رصيده الى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بيراميدز الذي يلعب الإثنين أمام البنك الأهلي، فيما تجمد رصيد اسوان عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.