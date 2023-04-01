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القاهرة (مصر): جمع الرجاء الرياضي المغربي الحصيلة الأكبر في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني 3-1، بينما أنهى الزمالك المصري مشاركته بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3.

على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حقق الرجاء فوزه الخامس في ست مباريات، وكرر انتصاره على سيمبا 3-1.

وأنهى الفريق البيضاوي دور المجموعات برصيد 16 نقطة في ريادة المجموعة الثالثة وهو الأكثر حصدا للنقاط من بين المتأهلين إلى ربع النهائي، وجاء سيمبا ثانيا برصيد 9 نقاط، وحوريا الغيني رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث غداة فوزه على فايبرز الأوغندي بهدفين نظيفين، وحلّ الأخير في ذيل الترتيب بنقطتين.

وواصل فريق المدرب التونسي منذر الكبيّر الأداء الهجومي القوي كعادته، حيث يعتبر الفريق الأخضر صاحب الخط الهجومي الأقوى برصيد 17 هدفا، ومن بين الأقوى دفاعيا إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات.

وضغط لاعبو الرجاء منذ البداية، إذ حاولوا اختراق الدفاع التنزاني المنظم، وصدت العارضة رأسية المخضرم عبد الإله الحافيظي (16).

سيطرة الرجاء

وواصل الرجاء سيطرته وفرصه المتعددة من دون الوصول الى مرمى الحارس أنس الزنيتي، فيما اعتمد الفريق الضيف على المرتدات السريعة وتمكن الزامبي كلاتوس شاما من الوصول الى الشباك المغربية، لكن الحكم أحمد هيرالال من موريشيوس ألغاه لوجود خطأ ضد الزنيتي (30).

وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة، انفجرت المدرجات بعدما تمكن حمزة خابا من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة زاحفة قوية اثر تحضير بالرأس من الجزائري يسري بوزوق (44).

تعادل

ولم تكد تمضي ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حتى أدرك الضيوف التعادل عندما ارسل مازاميرو ياسين كرة طويلة أخطأ المدافع محمد زريدة في السيطرة عليها لتصل إلى الكونغولي الديموقراطي جان باليكي، فسددها الى الشباك مستغلا تقدّم الحارس الزنيتي عن مرماه (48).

وحافظ المغاربة على ايقاعهم الهجومي برغم التعادل، واحتسب الحكم ركلة جزاء اثر خطأ على زكريا الهبطي، نجح خابا في تنفيذها مانحا الرجاء التقدم مجددا (69).

وأكد البديل محمد بولاكسوت تفوق الرجاء مسجلا الهدف الثالث من تسديدة قوية اثر تمريرة من الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (88).

وفي المباراة الثانية سجل هدفي حوريا الغيني ياخويا باري (11) وسوري تراوري (90+3).

الزمالك يودّع

وودّع الزمالك المصري المسابقة القارية بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واعتبر اللقاء تحصيل حاصل للفريقين اللذين ودعا المنافسات باكراً، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع المريخ في قاع الترتيب مع 5 نقاط.

ويلتقي السبت الترجي التونسي مع ضيفه ووصيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري على ملعب حمادي العقربي، حيث يتصارعان لنيل صدارة المجموعة.

ويمتلك فريق "باب سويقة" عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب النقاط التسع حيث كانا قد ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة "العربية".

تقدم الزمالك بهدفين في غضون ثلاث دقائق بعد تمريرة من المغربي أحمد بلحاج للخالي من الرقابة مصطفى شلبي لينفرد ويسدد داخل الشباك على يسار الحارس محمد المصطفى في الدقيقة الاولى، ليعود بلحاج ويمرر كرة إلى ناصر منسي سددها على يمين الحارس (3).

وسجل رمضان عجب هدف تقليص الفارق للمريخ الى يسار الحارس محمد صبحي في الدقيقة السابعة.

ومع بداية الشوط الثاني عادل المريج النتيجة عبر البديل الجوزلي نوح (48)، قبل أن يتقدم بهدف رأسي للبرازيلي باولو سيرجيو (56)، لينتفض الزمالك ويدرك التعادل بعد عرضية عبدالله جمعة ورأسية من منسي (64)، قبل أن يسجل الأخير هدفه الثالث الشخصي والرابع لفريقه في الدقائق القاتلة بعد تمريرة من البديل عبدالله محمد (90+4).

ويختتم دور المجموعات السبت باقامة خمس مباريات، أبرزها الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.