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ميامي : سيطر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر سنتين، على التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، فبدا سائق ريد بول أبرز المرشحين لخطف المركز الاول في التجارب الرسمية السبت.

وفيما احتل فيرستابن المركز الرابع في الجولة الاولى من التجارب الحرّة، تقدّم في الثانية سائقي فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو، بفارق 385 بالأف من الثانية و468 بالألف من الثانية توالياً.

ويحاول فيرستابن تعويض سباق باكو الأخير عندما حلّ ثالثاً في سباق السبرينت وثانياً في السباق الأساسي وراء زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وحلّ بيريس رابعاً الجمعة بفارق نحو نصف ثانية عن زميله.

قال "ماد ماكس" في ظل ظروف حارة في فلوريدا "كان يوماً جيداً. حاولنا أولا التأقلم مع الحلبة. كانت الارضية زلقة نوعاً ما. كانت عيارات السيارة جيدة اليوم وأنا سعيد. هناك بعض العناصر يجب أن نعمل عليها هذه الليلة ونريد أن نكون الاسرع عند كل منعطف".

فيرستابن الذي تخلى عن المركز الاول في الانطلاق للوكلير في السباق الماضي، يبدو مرشحاً قوياً لخطف الانطلاقة الأولى السبت.

تقاسمت الحظيرة النمسوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية واذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله (93 نقطة مقابل 87).

وفيما اكتقى البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، بطل العالم سبع مرات، بمركز سابع، حلّ الإسباني المخضرم فرناندو الونسو (أستون مارتن) خامساً.

ترتيب الجولة الثانية من التجارب الحرّة:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:27.930 (23 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:28.315 (26)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.398 (20)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:28.419 (24)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:28.660 (25)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.741 (24)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.858 (23)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:28.930 (23)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:28.937 (25)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.046 (26)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.098 (22)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:29.171 (22)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو فيراري) 1:29.181 (27)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو فيراري) 1:29.189 (26)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.216 (21)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.339 (24)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:29.393 (22)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:29.613 (25)

نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:29.928 (25)