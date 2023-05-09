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الرياض: سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام "صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع أنّ "العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

سان جرمان

من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي وكالة فرانس برس في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".



رونالدو

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في كانون الثاني/يناير الماضي.