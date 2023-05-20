قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت بمعركة شرسة في الربع الأخير، فتقوّف على مضيفه بوسطن سلتيكس مرّة ثانية توالياً، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وصدم هيت صاحب الأرض 111 105، ليتقدّمه 2 0 قبل انتقال السلسلة إلى ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة، حيث سيكون هيت قادراً على حسمها 4 0 وبلوغ نهائي الدوري، لملاقاة الفائز بين دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز (2 0).

وتأخر ميامي بفارق 11 نقطة مطلع الربع الأخير، ثم 7 قبل تسع دقائق من النهاية.