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سان سيباستيان (إسبانيا): بات ريال سوسييداد قريبًا من العودة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الاولى منذ 10 سنوات، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ألميريا المنقوص 1 0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل الياباني تاكيفوزا كوبو هدف المباراة الوحيد بطريقة جميلة بعدما توغل عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وسدد بيسراه كرة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى (45+4).

وجاء الهدف بعد أن أكمل ألميريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 إثر طرد مباشر للمهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريس.

ورفع الفريق الباسكي رصيده الى 68 نقطة معززًا مركزه الرابع وسيضمن التأهل الى المسابقة القارية الأم في حال تعادُل أو سقوط فياريال الخامس (60 نقطة) على أرضه ضد قادش الاربعاء.

وبعد أن ضمن برشلونة البطل وقطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو المراكز الثلاثة الاولى، يأمل سوسييداد في العودة الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2013 2014.

أما ألميريا الخامس عشر، فتعرض لانتكاسة في مسعاه للبقاء بين الكبار، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن أول المراكز الآمنة، علمًا أن جميع الفرق المتأخرة عنه في الترتيب لم تخض بعد مبارياتها في هذه المرحلة.