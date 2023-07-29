حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا): فاز سائق ريد بول وحامل اللقب في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن السبت بسباق السرعة لجائزة بلجيكا الكبرى بعد تأخر الانطلاق جراء هطول الأمطار، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وفرض فيرستابن الذي انطلق من المركز الاول نفسه على حلبة سبا فرانكورشان بفارق 6.6 ثوانٍ أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي تصدر احد السباقات للمرة الاولى في مسيرته بعدما دخل باكراً إلى مركز الصيانة لاستبدال اطارات سيارته المخصصة للمسارات المبللة إلى متوسطة، فيما حلّ سائق ألبين الفرنسي بيار غاسلي ثالثاً.

ونال فيرستابن الذي استعاد الصدارة اثر تجاوزه بياستري بعد خروج سيارة الامان من الحلبة التي تدخلت بسبب حادث الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) 8 نقاط لاحتلاله المركز الأول، معززاً صدارته للترتيب العام بفارق 118 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي لم يتمكن من انهاء السباق.

قال فيرستابن بعدما رفع عدد انتصارات فريقه القياسية منذ نهاية العام الماضي إلى 14 فوزاً في 14 سباقاً (11 جائزة كبرى و3 سباقات للسرعة) "كان كل شيء تحت السيطرة. كانت السيارة سريعة وحصلنا على أفضل تماسك من الإطارات".

كما هيمن الهولندي الذي حقق فوزه الثاني في سباقات السرعة بعد 9 انتصارات في الجوائز الكبرى هذا العام، على التجارب الجمعة التي تحدد ترتيب المنطلقين في سباق الأحد، إلا انه سينطلق من المركز السادس جراء تعرضه لعقوبة التراجع لخمسة مراكز بعدما عمد فريقه إلى تغيير ناقل السرعة على متن سيارته.

علبة السرعة

ويحق لكل سائق تغيير علبة السرعة أربع مرات طوال الموسم، وإذا تجاوز ذلك سيعاقب على خط الانطلاق وهذا ما سيحصل للهولندي الذي بات أول سائق هذا الموسم يتجاوز الحد المسموح به.

وسيكون سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ خامساً في السباق السريع خلف زميله الإسباني كارلوس ساينس، أوّل المنطلقين الأحد إلى جانب بيريس في الصف الأول.

ووصل سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون رابعاً، لكنه تراجع للمركز السابع خلف مواطنه سائق ماكلارين الآخر لاندو نوريس بعد تعرضه لعقوبة اضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته اثر احتكاك مع بيريس.

وتأخر انطلاق السباق السريع 35 دقيقة جراء هطول أمطار غزيرة، قبل أن تعمد ادارة السباق إلى تقليص المسافة إلى 12 لفة فقط.

ترتيب العشرة الأوائل في سباق السرعة:

1 ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 24:59.433 دقيقة(12 عدد اللفات)

2 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 25:06.110 د. (12)

3 بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 25:10.166 د. (12)

4 كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 25:12.081 د. (12)

5 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 25:14.449 د. (12)

6 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 25:15.485 د. (12)

7 لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 25:16.190 د. (12)

8 جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 25:16.255 د. (12)

9 استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 25:21.843 د. (12)