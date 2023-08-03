ميامي: افتتح الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم كرة القدم السابق رئيس ليبيريا جورج، رصيده التهديفي في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد الإسباني 3 1 ودياً أمام 63.503 ألف متفرج في فلوريدا.

وسجل وياه البالغ 20 عاماً والذي انضم إلى "السيدة العجوز" قادماً من ليل الفرنسي الشهر الماضي الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من مواطنه ويستون ماكيني (20)، الذي كان خلف هدف الافتتاح للمهاجم مويس كين بعد 48 ثانية فقط من صافرة البداية بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم وتابعها الإيطالي.

المنتخب الأميركي

ويدافع وياه الابن عن ألوان المنتخب الأميركي كونه ولد في بروكلين، كما ارتدى قمصان باريس سان جرمان الفرنسي (2019 2019) وسلتيك الاسكتلندي حيث لعب معاراً لمدة عام، وليل (2019 2023)، علماً أن والده توج بالكرة الذهبية عام 1995 في مسيرة حافلة بالانجازات.

ولم يدخل ريال مدريد الذي دفع مجدداً بوافده الجديد الانكليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني في أجواء اللقاء سريعاً، إلا انه نجح في تقليص الفارق قبل 7 دقائق من الاستراحة بفضل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور اثر تمريرة في العمق من الالماني توني كروس.

وحاول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ادراك التعادل في الشوط الثاني، غير أن الصربي دوشان فلاهوفيتش حسم النتيجة لصالح يوفنتوس بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5).