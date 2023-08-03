إيلاف من الرباط: حقق منتخب المغرب للسيدات في كرة القدم، الخميس، إنجازا غير مسبوق، بتأهله إلى دور ثمن نهائي كأس العالم أستراليا – نيوزيلندا، بعد أن تمكن من مرافقة المنتخب الكولومبي، عن المجموعة الثامنة، على حساب منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية.

واحتل المنتخب المغربي الرتبة الثانية في مجموعته، برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وهزيمة واحدة. وسجلت هدف الفوز للمغربيات، في مواجهة كولومبيا، أنيسة لحماري في الدقيقة 45.

فرحة سيدات المغرب (حساب "فيفا" ب"فيسبوك")

وبهذا الإنجاز الكبير، يكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي يمر للدور الثاني من منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم.

وتجاوزت رفيقات القائدة غزلان الشباك صدمة هزيمتهن الأولى والقاسية، أمام ألمانيا بستة أهداف نظيفة، قبل أن يحققن فوزا مهما أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف في ثاني المواجهات، ويختمنها بفوز مثير، في ثالث مباريات مجموعتهن، أمام كولومبيا بهدف نظيف.

وكان منتخب المغرب في حاجة إلى تحقيق الفوز على كولومبيا، وانتظار تعادل أو هزيمة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية، وهو ما تحقق بعد انتهاء مواجهة المنتخبين الألماني والكوري الجنوبي بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

فرحة سيدات المغرب (حساب "فيفا" ب"فيسبوك")

وقال الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب المغربي، في تعليقه على إنجاز المغربيات، إن "التأهل تاريخي، جاء مكافأة لعمل تواصل منذ ثلاث سنوات".

ويواجه المنتخب المغربي، الثلاثاء المقبل، لحساب دور ثمن النهائي، منتخب فرنسا، الذي يقوده المدرب السابق للمنتخب المغربي للرجال الفرنسي هيرفي رونارد .

وفجر تأهل سيدات المغرب إلى الدور الموالي من المونديال فرحة عارمة، وشعورا بالفخر بين المغاربة. وكتب الشاعر عبد الرحيم الخصار، على حسابه ب"فيسبوك": "دائما تفاجئنا المرأة المغربية بالأشياء الجميلة". فيما كتب الإعلامي أمين السبتي: "المستحيل ليس مغربيا"، بينما كتب جواد بدة: "ويكتب التاريخ بنون النسوة ... ديما مغرب". وكتب الإعلامي أحمد الدافري: "هنيئا لنسائنا. هنيئا لنا. هنيئا للمغاربة قاطبة. لبؤات الأطلس يصنعن تاريخ كرة القدم المغربي والعربية في كأس العالم".

وكتبت الشاعرة منى وفيق: "المنتخب المغربي النسوي يصبح أول منتخب في العالم العربي يتأهل للدور الثاني من كاس العالم ... حلم شخصي جدا تحققه بنات بلادي اليوم. فخورة. كل الحب للبؤآت الأطلس وللمدرس الفرنسي بيدروس".

من جهتها، كتبت الأستاذة الجامعية العالية ماء العينين: "الجميلات ينهضن من هزيمة ثقيلة في أول مقابلة، ليحققن انتصارا رائعا وتأهلا مستحقا. هنيئا لبؤات الأطلس".

من جهتها، كتبت الشاعرة عائشة بلحاج: "هنيئا للمنتخب النسوي المغربي التأهل إلى الدور الثاني في أول مشاركة لهن في كأس العالم، وشكرا للاعبات على منحنا فرحة صافية لم تعكرها سيرة سابقة. فصحيح أننا انتشينا بالفرح هذا العام مع منتخب الرجال، لكن بعد أن عشنا عقودا من الخذلان والانكسار. المستقبل امرأة، وشابات اليوم لا يتفوقن فقط في الدراسة بنسب هائلة، بل في العمل والتحديات. مع مرور الزمن والتجارب ندرك أنه يمكن أن نتقدم إذا منحنا النساء الفرصة لقيادتنا إلى التغيير".

وكتب المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالحكومة المغربية: "هنيئا للمنتخب الوطني النسوي، وألف مبروك لكل اللاعبات اللواتي أظهرن روحا قتالية كبيرة ورفعن العلم الوطني عاليا. كل الشكر للطاقم التقني والإداري والفني، وكل التهاني والتبريكات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها فوزي لقجع بهذه المناسبة".

من جهته، كتب الإعلامي حميد أحداد: "معجزة كروية.. مبروك للبؤات على هذه الروح. المرء يجب أن يكون فخورا بنساء هذا البلد".



