كتسبويل (النمسا): أنقذ النمسوي دومينيك تيم 5 كرات حاسمة وبلغ المباراة النهائية لاحدى دورات كرة المضرب "ايه تي بي" للمرة الأولى منذ عام 2020، بفوزه الجمعة على الصربي لاسلو دجيري في نصف نهائي دورة كيتزبوهيل النمسوية على الملاعب الترابية.

وحسم النمسوي اللقاء لصالحه 7 6 (3/7) و5 7 و7 6 (8/10)، بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و30 دقيقة.

ويواجه تيم (29 عاماً) في المباراة النهائية الأرجنتيني سيباستيان بايس السبت.

قال تيم الذي أنقذ ثلاث كرات ضده لحسم اللقاء على إرساله عند 5 6 في المجموعة الثالثة وكرتين أخرتين في الشوط الفاصل "لا أعرف ما إذا كان لا يزال بإمكاني التحدث ببعض الكلمات الجيدة".

وتابع "ربما كانت أفضل أطول ثلاث مباريات خضتها في حياتي، بما في ذلك عندما كنت شاباً".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة ومثيرة للغاية. كانت المنافسة متقاربة جداّ في كل شوط وكل مجموعة".

وتراجع تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين إلى المركز 116 (تراجع للمركز 352 عام 2022) بعد صراع طويل مع اصابة في المعصم ابعدته عن الملاعب لتسعة أشهر بين حزيران/يونيو 2021 وآذار/مارس 2022.

النهائي الأخير له

خاض تيم النهائي الأخير له في دورة ماسترز في لندن التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تصنيف اللاعبين المحترفين عام 2020، حيث خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف 6 4 و6 7 (2 7) و4 6.

كان ذلك في العام نفسه الذي توّج خلاله ببطولته الكبرى الوحيدة في فلاشينغ ميدوز الاميركية. فاز آنذاك بلقبه الـ 17 في مسيرته.

في المقابل، بلغ بايس، المصنف 72 عالمياً، المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي الآخر على مواطنه والمصنّف اول توماس مارتن إيتشفيري 7 6 (5/7) و3 6 و6 4.

ووصل ابن الـ 22 عامًا الى كيتزبوهيل مع فوز يتيم في آخر خمس دورات شارك بها.