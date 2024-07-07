إيلاف من القاهرة: وسط حالة من الغليان في الشارع المصري تفاعلاً مع الرحيل المفجع لنجم منتخب مصر لكرة القدم أحمد رفعت فجر السبت، يتواصل البحث عن أسباب اصابته بتوقف في عضلة القلب بتاريخ 11 آذار (مارس) الماضي.

وحقيقة الأمر وفقاً لمتابعات "إيلاف" أن إصابة أحمد رفعت بالأزمة القلبية خلال مباراة فريقه (مودرن سبورت) أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري بتاريخ 11 آذار (مارس) الماضي، هي حالة طبية نفسية تسمى "متلازمة القلب المنكسر".

ماذا حدث؟ وما سبب تحطم قلب رفعت؟

فقد تسبب نائب برلماني مصري كان يتولى إدارة نادي فيوتشر في سفر أحمد رفعت إلى الإمارات للاحتراف الخارجي مع نادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة في عام 2022، ولكن اتضح فيما بعد أن اللاعب تم خداعه وسافر بدون تصريح من الجيش، حيث أنه في سن التجنيد، وينص القانون في مصر على عدم السفر بدون الحصول على تصريح من الجيش للشباب الذين هم في سن التجنيد، ومن يخالف ذلك تتم محاكمته والحكم عليه بالسجن.

هارب من الخدمة العسكرية!

وفي لقاء تلفزيوني عبر إم بي سي مصر، تناول مقدم البرنامج إبراهيم فايق تفاصيل ما حدث، واستضاف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل، ليتضح أن اللاعب تلقى الوعود بحل مشكلته قبل أن يعود إلى مصر قادماً من الإمارات تجنبه للقبض عليه، ولكن كان وقع الصدمة كبيراً على اللاعب الراحل، فقد اكتشف أنه مطلوب القبض عليه بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، وهي جريمة لا استثناءات ولا يمكن التدخل بها من جانب أي مسؤول وفقاً للقانون المصري.

وحينما عاد رفعت إلى مصر بعد قطع اعارته مع نادي الوحدة الاماراتي لم يحصل على مساعدة هذا النائب البرلماني في حل مشكلته مع تصريح الجيش، مما وضعه تحت طائلة القانون، لتتم محاكمته وسجنه لمدة 6 أشهر، واختفى عن الساحة الكروية دون أن يعلم أحداً مكانه، حيث تعمد أن يسرب للإعلام في مصر أنه مصاب ويخضع للعلاج.

معجزة التعافي بعد توقف القلب 120 دقيقة

وبعد ظهوره من جديد لعب أحمد رفعت لفريق مودرن سبورت حتى جاءت المباراة التي شهدت سقوطه مغشياً عليه دون مقدمات في آذار (مارس) الماضي، وتوقفت عضلة القلب عن العمل لساعتين، ولكن تم اسعافه في معجزة طبية أذهلت الجميع.

ظهر تلفزيونياً ليقول "هذا الرجل قهرني"

وبعد أسابيع من إصابته بالأزمة القلبية، غادر رفعت المستشفى وبدأ في التعافي، وظهر قبل 12 يوماً في أحد البرامج التلفزيونية، وقال إنه تعرض لضغوط هائلة، وما يشبه القهر من مسؤول رياضي كبير، وهو نفس الشخص المسؤول في الدولة على حد قوله، ولكنه رفض الحديث عن تفاصيل ما تعرض له، وتم تحديد هذا الشخص بأنه نائب برلماني مصري، كان يترأس نادي فيوتشر في فترة سابقة، وتوفي رفعت فجر السبت، الأمر الذي فجر الكثير من الأسرار حول أسباب إصابته بالأزمة القلبية.

ما هي متلازمة القلب المنكسر؟

ما تم تفسيره أنه متلازمة القلب المنكسر والتي تعني تعرض الشخص لضغوط نفسية هائلة على مدار فترة زمنية قد تكون طويلة، ويتضح تأثير هذه الأزمات النفسية الحادة بعد فترة، وتتسبب في أزمات قلبية، ومشكلات في عضلة القلب، وهو الأمر الذي حدث لنجم المنتخب المصري الراحل أحمد رفعت.