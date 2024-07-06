توفي، اليوم السبت، لاعب منتخب مصر الوطني، أحمد رفعت، عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقال نادي مودرن سبورت المصري، إن لاعب فريقة الأول، قضي إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبل حوالي 4 أشهر.

وأضاف أن اللاعب عانى في آذار (مارس) الماضي، من توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته إلى الحياة.

وجاء في نعي النادي على حسابه الرسمي على صفحته الرسمية على فيسبوك، "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وكان أحمد رفعت، قد عانى في 11 من آذار (مارس) من توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، بعد سقوطه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية، نُقل على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ونشر نادي مودرن سبورت حينها بيانا على فيسبوك يطمئن فيه جماهير ومشجعي النادي على الوضع الصحي لأحمد رفعت ويشرح فيه آخر تطورات حالته الصحية.

وأوضحت إدارة مستشفى زمزم، حيث كان اللاعب يتلقى العلاج، في منشور علي فيسبوك، أن رفعت وصل "في حالة توقف لعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي استمر قرابة الساعتين في قسم الطوارئ".

وانتشرت الكثير من الشائعات، عقب الحادثة، بأن سبب الأزمة هو تناول اللاعب لمنشطات وأدوية لحرق الدهون.

لكن الطبيب المشرف على علاج أحمد، قال حينها إن "حالة القلب متضاربة، لكن ليس هناك قلق، واللاعب تناول عددا كبيرا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت في زيادة ضربات القلب وأدت لدخوله في هذه الوعكة".

وتفاعل محبو اللاعب أحمد رفعت وجمهور الكرة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الفاجعة، ونشروا تعازيهم ودعوا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ونعى نادي الزمالك، على موقع إكس X (تويتر سابقا)، لاعبه السابق احمد رفعت، وقدم تعازية لأسرة اللاعب ومحبيه.

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته وفاة لاعبه السابق أحمد رفعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ycVkCbsHzg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 6, 2024

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك‘ تعزية خاصة على حسابه على موقع إكس قال فيها "

إنا لله وإنا إليه راجعون ،تعازينا لأسرة الفقيد الكابتن احمد رفعت لاعب منتخبنا الوطنى ، ربنا يرحمه ويصبر أهله . pic.twitter.com/4Zu9p6hvE1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 6, 2024

وكان أحمد رفعت قد غادر المستشفى، في نيسان (أبريل) الماضي، بعد تماثله للشفاء، وصرح حينها لوسائل إعلام محلية عن تعافيه وإمكانية عودته إلى الملاعب قريبا.

وفي 24 حزيران (يونيو) الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة، بعد خروجه من المستشفى، في تمرين مع زملائه في فريق مودرن سبورت، أي قبل 12 بوما فقط من وفاته.

وانضم أحمد رفعت إلى نادي "مودرن فيوتشر" قادما من نادي المصري في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، لكنه ما لبث أن خرج في إعارة لنادي الوحدة الإماراتي، في كانون الثاني (يناير) 2023، لمدة ستة أشهر. كما لعب قبلها لناديي إنبي والزمالك المصريين.

وشارك في 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالهما هدفين. كما حصد مع منتخب مصر عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 عاما.