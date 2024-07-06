إيلاف من القاهرة: رحل نجم كرة القدم المصري أحمد رفعت (31 عاماً) فجر السبت، وهو نجم منتخب مصر وأندية الزمالك والوحدة الإماراتي ومودرن سبورت المصري لكرة القدم، وذلك بعد مرور عدة أشهر على سقوطه مغشياً عليه.

وسيطرت حالة من الصدمة على الشارع المصري مع إعلان خبر وفاته صباح السبت، خاصة أنه ظهر اعلامياً قبل ما يقرب من 10 أيام عبر قناة "إم بي سي" مصر، وتحدث عن سبب الأزمة القلبية التي تعرض لها في الملعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 آذار (مارس) الماضي بالدوري المصري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب، وظل قلبه بلا حياة لمدة ساعتين، لكنه تعافى في معجزة طبية مذهلة، وظهر عبر قناة"إم بي سي" قبل أيام، ثم جاء خبر وفاته الصادم فجر (اليوم) السبت.

ماذا قال بعد عودته من الموت؟

كان اللاعب روى قبل رحيله عن عالمنا بنحو 11 يوماً، أسباب الأزمة الصحية التي تعرض لها، وذلك خلال ظهور تلفزيوني، وتحدث عن الفترة الصعبة التي مر بها خلال مرضه وقبلها، وقال: "مريت بظروف صعبة جدا قبل توقف قلبي، يمكن هي اللي ضغطتني نفسيا وهي اللي سببت التعب، بس مش هقدر أتكلم عنها، ولو حكيت عليها بالتفصيل أو حد عرفها هي حاجة صعبة ومحدش يقدر يتحملها، لكن بعدين ممكن أتكلم أكثر بشكل محدد".

وأضاف: "سبب الضغوط التي قد تكون هي سبب أزمتي القلبية ليست شخصية أو في حياتي الأسرية، إنما كان في مجالي في الكرة وفي عملي، أنا بعدت عن الكرة فترة طويلة ومحدش عارف أنا فين أو بعمل إيه، ومش هقدر أقول أنا كنت فين ومستبعد ليه".

وتابع: "كل الحاجات دي أنا عديتها بعد اللي مريت بيه، بس مكنش في تفسير تاني للي حصلي، حتى الدكاترة أجمعوا على كده لما حكيتلهم".

من هو المسؤول الذي قهر أحمد رفعت؟

تشير متابعات "إيلاف" إلى أن أحمد رفعت تم إيداعه السجن لمدة 6 أشهر بسبب رفضه الانضمام لصفوف أحد الأندية المصرية، قبل أن يعود من جديد، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة نفسية كبيرة له، خاصة أنه كان يشعر بالقهر، وخلال نفس الفترة ابتعد عن منتخب مصر على الرغم من تألقه وتمسك المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي كان مديراً فنياً لمنتخب مصر به في الفترة المشار إليها .

ومن المرجح وفقاً لرواية أحمد رفعت قبل رحيله بأيام أن هذا هو مصدر الضغوط والقهر النفسي والمعنوي، والذي أدى إلى اصابته بأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في 11 آذار (مارس ) الماضي.

وكيل أعماله يتوعد ويهدد

أثار نادر شوقي، وكيل أعمال النجم الراحل أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة بنادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية السبت، الجدل بعد ساعات من وفاة اللاعب، ورحل أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، وأثار نادر شوقي، الجدل بعدما كتب عبر صفحته الرسمية الرسمية على حسابه بمنصة إكس : "حقه جاي جاي".