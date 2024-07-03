إيلاف من ميونيخ: تنطلق مباريات ربع نهائي بطولة أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا الجمعة بمواجهتي ألمانيا مع اسبانيا في قمة "كسر العظم" وموقعة البرتغال مع فرنسا، وتلتقي انكلترا السبت مع سويسرا، وهولندا مع تركيا.

وبالطبع تتجه الأنظار إلى قمة اسبانيا المنطلقة بروح شابة لا تعرف سوى التوهج وألمانيا التي لا بديل لدى نجومها وجمهورها عن التتويج باللقب على الأراضي الألمانية، وفي نفس اليوم (السبت) سيكون كيليان مبابي ورفاقه في الكتيبة الفرنسية في انتظار النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو قائد البرتغال.

أما مباريات السبت فسوف تكون بين منتخب انكلترا الذي لم يبرهن بعد على أحقيته بلقب منتخب "الأسود الثلاثة" وهو الذي يملك عناصر فردية أكثر من رائعة، حيث يواجه سويسرا مفاجأة البطولة، كما يصطدم الأتراك مع هولندا في مباراة واعدة بالإثارة أيضاً.

(جدول مباريات ربع نهائي يورو 2024 - بتوقيت السعودية)

الجمعة: 05-07-2024:

- 07:00 اسبانيا- ألمانيا - beIN Sports HD Max1

- 10:00 البرتغال- فرنسا - beIN Sports HD Max2

السبت: 06-07-2024:

- 07:00 انكلترا - سويسرا - beIN Sports HD Max1

- 10:00 هولندا - تركيا - beIN Sports HD Max2