الرياض: ينطلق الدوري السعودي لكرة القدم غداً الجمعة بعد تغييره الجذري لسوق انتقالات لاعبي كرة القدم من خلال اجتذاب نجوم عالميين.

اصبحت بطولة المملكة الخليجية مقصداً للاعبين من البطولات الأوروبية الكبرى، بعدما تعاقد النصر مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف في كانون الثاني/يناير، ثم لحق به زميله السابق في ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع الاتحاد بطل الدوري، فيما انضم المهاجم السنغالي ساديو مانيه ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر.

وانضم الجناح الجزائري رياض محرز الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي إلى أهلي جدة، البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش إلى الهلال والمدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد ومواطنه جوردان هندرسون إلى الاتفاق، في خطة قالت وزارة الرياضة السعودية إنها تستهدف "الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. وهو الاستثمار الذي يواكب خطة انفتاح اجتماعي واقتصادي طموحة انطلقت مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

يرى سايمون تشادويك الأستاذ المحاضر في الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في كلية سكيما للأعمال في باريس أن "الأمر يتعلق بشكل أساسي بالتطوّر الاستراتيجي والتنمية طويلة المدى لكرة القدم في السعودية"، مشيراً إلى "وجود عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية محلية تدعم الاستثمارات أيضًا".

تجربة أكثر صلابة"

بعد استثمارها مئات الملايين من الدولارات في رياضات الغولف، سباقات فورمولا واحد، مباريات الملاكمة وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، تطلق السعودية بطولة كرة القدم بمشاركة 18 نادياً للمرة الأولى يحق لكل منها اشراك ثمانية لاعبين أجانب في المباراة.

قارن البعض ثورة تعاقداتها بموجة شراء الأندية الصينية لاعبين مميزين العقد الماضي، وهو مشروع سخي أنهار مع دخول سوق العقارات في الصين أزمة مالية خانقة.

إلا أن محمد مندور الصحافي الرياضي في موقع "سبورتس داتا" الفرنسيّ يراهن على "صلابة" التجربة السعودية، لأن بطولتها "أصلا اقوى دوري في الشرق الاوسط من حيث الجودة الفنية والتعاقدات والتحكيم والمتابعة والنقل التلفزيوني والرعاية".

ويؤكّد عضو مجلس إدارة الدوري السعودي، البريطاني بيتر هاتون أن "الميزانيات موجودة لتمتد لسنوات عدة، كما تعلمون، ولا أرى أن ذلك يتباطأ".

"بوصلة كرة القدم"

لعقود شكّل الخليج موطناً لتقاعد لاعبين كبار، لكنّ لاعب الهلال البرتغالي نيفيش القادم من ولفرهامبتون الانكليزي، قال: "لسنا هنا للتقاعد".

وأكد مدير تحرير صحيفة "الرياضية" مقبل الزبني أن السعودية ترغب في "تغيير بوصلة كرة القدم التنافسية العالمية إلى الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون "الكرة السعودية موجودة ومنافسة في المحافل الدولية" ككأس العالم حيث تأهلت السعودية مرّة وحيدة للدور الثاني من ست مشاركات.

قلق أوروبي

وتثير هذه الرغبة السعودية مخاوف كبار المدربين في أوروبا، فقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بطل أوروبا إن الدوري السعودي "غيّر السوق تماما"، متوقعا انتقال "المزيد والمزيد" من اللاعبين.

كما أعرب الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي عن قلقه من الاغلاق المتأخر لنافذة الانتقالات الصيفية في السعودية، مقراً أنّ تأثيرها بات "ضخماً، مناشداً السلطات الكروية بايجاد حل له.