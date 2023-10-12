لومبوك (اندونيسيا): سينتقل الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات في سباقات الدراجات النارية (موتو جي بي)، إلى فريق غريزيني الرديف لدوكاتي في موسم 2024، حسب ما كشف فريقه الجديد الخميس، بعد أيام من إعلان رحيله عن هوندا حيث أحرز ألقابه العالمية الستة.

وقال غريزيني في بيان على موقع بطولة العالم للدراجات النارية "يسرّ عائلة غريزيني الإعلان عن قدوم مارك ماركيس لموسم 2024".

وأضاف "بدءاً من الموسم المقبل، سيكون حامل لواء فريق غريزيني في بطولة موتو جي بي إلى جانب شقيقه أليكس".

وربطت شراكة دامت 11 عاماً بين ماركيس (30 عاماً) وهوندا، أحرز خلالها بطولة العالم في أعوام 2013، 2014، 2016، 2017، 2018 و2019، قبل انفصالهما قبل عام من انتهاء العقد بينهما.

بطولة

وانضم ماركيس إلى هوندا بعد ان تُوِّجَ بطلاً لفئة موتو2 عام 2012. وعلى مدى 11 موسماً، حقق الفوز في 59 سباقاً وصعد الى منصة التتويج 101 مرة وانطلق من المركز الاول في 64 سباقاً.

بيد انه غاب عن 30 سباقاً في المواسم الاربعة الاخيرة اثر تعرّضه لسلسلة من الاصابات والكسور في يده، وحقق آخر فوز له على حلبة إيميليا رومانيا الإيطالية في تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2021.

وقال ماركيس في بيان غريزيني "أنا متحمّس لهذا التحدّي الجديد. لم يكن قراراً سهلاً لأنه تغيير كبير في جميع المقاييس".

وأضاف "لكن في بعض الأحيان، من المهم أن تخرج في هذه الحياة من منطقة الراحة الخاصة بك وتضع نفسك على المسار الصحيح لاستمرار النمو".

وأشار ماركيس إلى وجوب تكييف أسلوب قيادته مع فريقه الجديد، بعد سنوات طويلة مع فريق هوندا "لن يكون الأمر سهلاً، لكني واثق من ان فريق غريزيني بأكمله سيساعدني كثيراً. اتوق للتعرف إلى الفريق وبدء العمل".

لحظة تاريخية

وقالت مالكة غريزيني ناديا بادوفاني إنها "لحظة تاريخية" للفريق "مجرد اختيار مارك ماركيس التسابق معنا في الموسم المقبل هو أمر رائع وأنا في غاية السعادة لإعلان هذا الخبر رسمياً".

ويأتي هذا الإعلان قبل جائزة إندونيسيا الكبرى في منتجع جزيرة لومبوك، قبل ستة سباقات على انتهاء الموسم.

ويحتل فريق هوندا المركز الحادي عشر الأخير في ترتيب الصانعين، الذي يتصدره بريما براماك ريسينغ، فيما يحتل غريزني المركز السابع.

ولدى السائقين، يحتل ماركيس المركز الخامس عشر مع 64 نقطة فقط، بعيداً جداً عن المتصدر الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا دراج دوكاتي (319).