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باريس: سيغيب درّاج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي نهاية الاسبوع الحالي، بعدما خضع لجراحة في يده اليمنى التي تعرضت لكسر، حسب ما أفادت شركة "دورنا" المروّجة للفئة الاولى الإثنين.

وانطلق بطل العالم ست مرات في موتو جي بي البالغ 30 عاماً من المركز الأول في باكورة مراحل البطولة على حلبة بورتيماو البرتغالية الاحد، إلا انه سقط في اللفة الثانية مع البرتغالي ميغيل أوليفييرا (ابريليا) بعدما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجته اثر احتكاكه بمواطنه خورخي مارتن (دوكاتي).

وجاء في البيان "بعد العودة إلى إسبانيا لإجراء مزيد من الفحوصات، تم تشخيص ماركيس بكسر داخل المفصل في قاعدة المشط الأول لإبهام اليد اليمنى".

تدخل جراحي

وأضاف "اقتضى التدخل الجراحي اغلاق الكسر وتثبيته ببرغيين وتم إجراؤه بدون مضاعفات".

ونال ماركيس جراء الخطأ الذي ارتكبه والذي اقرّ به عقوبة تتكوّن من لفة مزدوجة طويلة، كان من المفترض تنفيذها في سباق الأرجنتين نهاية الاسبوع المقبل، قبل أن يعلن عدم مشاركته.

وتلاحق لعنة الاصابات ماركيس منذ أن تعرض لكسر في عظم العضد الأيمن في بداية عام 2020.