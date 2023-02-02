قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



مدريد: تُكرَّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش في 11 شباط/فبراير الجاري خلال جوائز "غويا"، أو الأوسكار الإسبانية، إذ ستنال مكافأة تقديراً لـ"مسارها الاستثنائي"، على ما أعلنت أكاديمية السينما الإسبانية.

وتنال الممثلة البالغة 58 عاما والحائزة جائزة أوسكار سنة 1996 عن "ذي إنغلش بايشنت" لأنطوني مينغيلا، جائزة "غويا دولية" خلال الحفلة التي تستضيفها مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.

هذه الجائزة استُحدثت منذ عامين وسُلمت سنة 2022 للممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

خلال مسيرتها الممتدة على أربعين عاماً، شاركت جوليات بينوش في أفلام عدة بينها "ذي أنبيرابل لايتنس أوف بيينغ" و"ذي إنغلش بايشنت" الذي نالت عنه أوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

وقد تعاونت بينوش مع سينمائيين كبار بينهم جان لوك غودار وليوس كاراكس ولوي مال، إضافة إلى البولندي كريستوف كيشلوفسكي والأميركي أبيل فيرار والسويسري لاسي هالستروم والبريطاني جون بورمان والنمسوي مايكل هانيكه.

ويزخر رصيد الممثلة الفرنسية بالجوائز، بينها سيزار الفرنسية وبافتا البريطانية مروراً بجائزة أفضل أداء في مهرجانات عدة أبرزها كان وبرلين والبندقية.