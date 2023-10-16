باريس: طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

وتم تصوير مدافع نيس البالغ 23 عاماً وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا 2 1 الجمعة في أمستردام، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي إسلامي.

وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين رسالة الى توديبو يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون وكالة فرانس برس.