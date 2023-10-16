ساراييفو : تابعت البرتغال، بطلة 2016، انطلاقتها المثالية والعلامة الكاملة بتحقيقها للفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على مضيفتها البوسنة 5 0، بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو، الإثنين في زينيتسا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة نهائياتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وسجل مهاجم النصر السعودي ثنائيته في الدقيقتين الخامسة و20، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات ومعززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو.

ورفع رونالدو الذي سجل ثنائية الجمعة عندما فازت البرتغال على ضيفتها سلوفاكيا 3 2 وحجزت بطاقة النهائيات، رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الثامنة والثلاثين.

وتناوب برونو فرنانديش (25) وجواو كانسيلو (32) وجواو فيليكس (41) على تسجيل الأهداف الثلاثة الاخرى.

خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات

وعززت البرتغال وصيفة نسخة 2004 على ارضها والتي بلغت النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، موقعها في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1 0 سجله دافيد دوريس (77).

ووسعت سلوفاكيا الفارق الى 5 نقاط بينها وبين لوكسمبورغ قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتجمد رصيد لوكسمبورغ عند 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام إيسلندا التي استغلت خسارة البوسنة وانتزعت منها المركز الرابع بفوزها الكبير على ليشتنشتاين برباعية نظيفة سجلها جيلفي سيغوردسون (22 من ركلة جزاء و49) والفريد فينبوغاسون (44) وهاكون أرنار هارالدسون (63).

وأهدر ساندرو فيسر ركلة جزاء لليشتنشتاين (45+3).

أما البوسنة التي تجمد رصيدها عند تسع نقاط وتراجعت الى المركز الرابع، ففقدت آمالها في التأهل المباشر وتبقى حظوظها متوقفة على الملحق كونها تصدرت مجموعتها في المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وأجرى المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس أربعة تعديلات على التشكيلة التي فازت على سلوفاكيا. دفع بمدافع سبورتينغ غونسالو إنياسيو مكان مدافع الغريم التقليدي بنفيكا انتونيو سيلفا، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي دانيلو بيريرا مكان لاعب وسط فولهام الإنكليزي بالينيا.

لاعب وسط النصر السعودي

كما أشرك لاعب وسط برشلونة الاسباني المعار من أتلتيكو مدريد جواو فيليكس مكان مهاجم سان جرمان غونسالو راموش، ولاعب وسط النصر السعودي اوتافيو مكان جناح مانشستر سيتي الانكليزي برناردو سيلفا.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء مبكرة عندما سدد فيليكس كرة زاحفة من مسافة قريبة ارتطمت بقدم مدافع هامبورغ الالماني دينيس حادجي كادونيتش ولمست يد زميله مدافع بال السويسري أدريان ليون باريسيتش، فانبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح في منتصف المرمى على يسار الحارس ابراهيم سيهيتش (5).

وأهدر لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي فرنانديش فرصة التعزيز اثر تمريرة عرضية من زميله في النادي ديوغو دالو تابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (17).

وعزز رونالدو بالهدف الثاني عندما تلقى كرة بينية خلف الدفاع من فيليكس داخل المنطقة فلعبها ساقطة داخل المرمى (20).

واضاف فرنانديش الهدف الثالث اثر تلقيه تمريرة عرضية خلف الدفاع فهيأها لنفسه على صدره الى داخل المنطقة ثم سددها بقوة بيمناه داخل المرمى (25)، رافعا رصيده الى 5 اهداف في التصفيات والى 18 هدفا دوليا.

وأضاف كانسيلو الهدف الرابع بتسديدة رائعة من خارج المنطقة مستغلا كرة هيأها فرنانديش الى رونالدو فشل الاخير في متابعتها، فتهيأت أمام المدافع المعار من مانشستر سيتي الى برشلونة فأسكنها بتسديدة بيمناه الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سيهيتش (32).

وهو الهدف الدولي الثامن لكانسيلو.