ميلانو : أكد نابولي الإيطالي الإثنين إصابة هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن في أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ما سيضطره الى الغياب عن مباراة الدوري المحلي لكرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع الحالي ضد فيرونا.

ولم يكشف بطل الدوري الإيطالي في بيانه المقتضب عن فترة ابتعاد المهاجم النيجيري عن الملاعب نتيجة "تمزق متوسط الدرجة" في أوتار فخذه الأيمن، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت أنه قد يبتعد لمدة شهر.

وهذا الأمر يعني أن أوسيمهن سيغيب عن المراحل الأربع المقبلة من الدوري الإيطالي، إضافة الى المواجهتين مع أونيون برلين الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أوسيمهن للإصابة خلال المباراة الودية مع السعودية الجمعة (2 2).

مباراة ودية

وأعلن الاتحاد النيجيري للعبة أن أوسيمهن ترك معسكر المنتخب في البرتغال، قبل خوض مباراة ودية مع موزامبيق.

ولم يشرح البيان مدى خطورة الاصابة التي تعرض لها هداف نابولي رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي السبت.

وغادر إبن الرابعة والعشرين الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2 2.

وسجّل أوسيمهن ستة أهداف هذا الموسم في الدوري، وذلك بعدما لعب الدور الرئيسي في قيادة الفريق الى لقبه الأول منذ 1990 بتتويجه هدافاً للموسم الماضي.