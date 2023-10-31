إيلاف من بيروت: استهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب المقامة في كانكون المكسيكية بالفوز على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السابعة 7 6 (7 3) و6 0، فيما تعرّضت التونسية أنس جابر السادسة لخسارة قاسية أمام الأميركية كوكو غوف الثالثة 0 6 و1 6 ضمن منافسات مجموعة "تشيتومال".

ولم تظهر شفيونتيك بأفضل أحوالها في بداية المجموعة الأولى التي ارتكبت خلالها الكثير من الأخطاء لتتأخر 2 5، قبل أن تعود من بعيد وتحسم الامور لصالحها في الشوط الفاصل.

خسرت شفيونتيك ارسالها باكراً وتأخرت 0 2، قبل أن تنجح في استعادة زمام الامور في الشوط الرابع وتعادل النتيجة 2 2، لكنها انهارت أمام التشيكية البالغة 24 عاما لتتخلف 2 3 ثم 2 4.

وتابعت فوندروشوفا، بطلة ويمبلدون هذا العام، عروضها القوية وتقدمت 5 2، قبل أن تنهار بدورها وتشرّع باب كسر الإرسال مرتين للبولندية التي عادلت الكفة 5 5 ثم تقدمت 6 5، ليحسم الشوط الفاصل المعركة بين اللاعبتين.

ولم تظهر التشيكية أي مقاومة في المجموعة الثانية، فتأخرت 0 5، قبل أن تحسم البولندية المجموعة فالمباراة على ارسالها.

قالت شفيونتيك "في بداية المباراة لم أشعر بأنني ألعب بشكل سيء".

وتابعت "شعرت وكأنني ارتكب أخطاء في الضربات الأخيرة خلال تبادل الكرات. شعرت أن هناك مجالًا للتطور ولكني لم أكن بحاجة إلى تغيير الكثير. لذلك حاولت فقط أن أكون أكثر دقة، وألا أخاطر كثيرا".

وتأمل البولندية البالغة 22 عاماً والمتوجة بأربعة القاب في بطولات غراند سلام أن تستعيد صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا التي كانت حققت بدورها فوزاً افتتاحياً ساحقاً على اليونانية ماريا سكّاري الثامنة 6 0 و6 1 في مجموعة "باكالار".

وفي المباراة الثانية، سحقت الشابة الاميركية غوف ابنة الـ 19 عاما والمتوجة بالنسخة الاخيرة من فلاشينغ ميدوز، منافستها التونسية حيث احتاجت إلى 23 دقيقة فقط لحسم المجموعة الاولى لصالحها 6 0.

ولم يختلف السيناريو كثيراً في المجموعة الثانية التي توقفت لأكثر من ساعة بسبب هطول الأمطار، حيث لم تظهر خلالها جابر أي مقاومة لتنحني 6 1.

قالت غوف "أنس لاعبة رائعة، لذلك شعرت بعدم الاستقرار طوال المباراة على الرغم من أن الأمر لم يكن كذلك".

وتابعت "أنا سعيدة للغاية بتحقيق الفوز هنا في هذه المسابقة".