إيلاف من بيروت: واصل دنفر ناغتس البداية المثالية لحملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه يوتا جاز 110 102 الإثنين، في مباراة شهدت تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بـ"تريبل دابل" هي الـ107 في مسيرته الاحترافية.

أنهى يوكيتش المباراة برصيد 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فلحق بليبرون جيمس وجايسون كيد الى المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تحقيقا لـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) في تاريخ الدوري.

وضرب دنفر بقوة في الربع الاول وأنهاه في صالحه بفارق 10 نقاط (31 21)، وسّعه الى 13 في نهاية الشوط الأول (58 45).

وابتعد دنفر بفارق 17 نقطة في إحدى فترات الربع الثالث الذي انهاه جاز في صالحه بفارق نقطة (24 22)، ثم كسب الرابع الاخير بفارق ثلاث نقاط (33 30) دون أن يتفادى الخسارة الثانية توالياً والثالثة في أربع مباريات هذا الموسم.