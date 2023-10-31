قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه يتوقع أن تستضيف السعودية كأس العالم لكرة القدم بشكل منظم للغاية، بعد أن سافر إلى هناك مع فريقه.

ومع استبعاد أستراليا التقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034، من المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي (الفيفا)، تقدم السعودية بالعرض الوحيد الذي وصل قبل الموعد النهائي الثلاثاء.

وقال هاو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: «كانت رحلاتنا إلى الرياض وجدة تجارب مختلفة حقاً. في كل مكان ذهبنا إليه كان منظماً جيداً، وتم الاهتمام بنا للغاية. إذا كان هذا مؤشراً على الشكل الذي قد تبدو عليه كأس العالم، فإنها ستكون جيدة من الناحية التنظيمية».

واستضاف نيوكاسل مباراتين دوليتين للمنتخب السعودي في ملعب سانت جيمس بارك الشهر الماضي، أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.