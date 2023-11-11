إيلاف من الرباط: يستقبل ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي، الأحد، الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، في إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، لتحديد من سيتوج بطلا للدورة الأولى من المنافسة.

ويدخل الفريق البيضاوي لقاء الإياب، متسلحاً بفوز "ملغوم" حققه في لقاء الذهاب بالدار البيضاء، قبل أسبوع، بنتيجة 2-1، على بطل جنوب أفريقيا الذي سيعتمد على دعم جماهيره على أرضه، في ملعب لوفتوس، من أجل التتويج باللقب.

وتُعتبر مواجهة نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب الأفريقي، دائماً تجربة ممتعة، وفقاً لمدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، عادل رمزي.

ويرى الدولي المغربي السابق أنه سيتعين "لعب كرة القدم" أمام النادي الجنوب الأفريقي، في إياب نهائي الدوري الأفريقي، وتطبيق كرة قدم جميلة كما يحبها المتفرجون وأنصار كلا الفريقين.



عادل رمزي مدرب الوداد (موقع الكاف)



وقال رمزي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل لقاء الإياب: "لأول مرة، أشعر أن كرة القدم ستلعب أمام كرة القدم. أحب أن ألعب كرة القدم. يشعر مدرب نادي ماميلودي صن دوانز بنفس الطريقة. لدي الكثير من الاحترام له".

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على موقعه الرسمي أن هذا الصدام بين شمال وجنوب القارة أصبح، في بضع سنوات، موعدا كلاسيكيا حقيقيا في كرة القدم الإفريقية، تماما مثل مباراة نصف النهائي التي خسرها العام الماضي ماميلودي صن داونز، والتي ستظل راسخة في ذاكرة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وسبق لماميلودي صن داونز أن فاز بمباراة واحدة فقط من آخر ست مواجهات أمام الوداد البيضاوي، وسجل أربعة أهداف فقط، في حين استقبلت شباكه هدفين من آخر مباراتين.

من جهته،وبعد فوزه في مباراة الذهاب،يتطلع الوداد البيضاوي للفوز بمباراتين متتاليتين أمام ماميلودي صن داونز لأول مرة، منذ أبريل 2019.

ولم يخسر ماميلودي صن داونز أي مباراة على أرضه أمام الوداد البيضاوي، حيث فاز 3 مرات وتعادل أيضا 3 مرات في مبارياته الست أمم الفريق المغربي.



كأس البطولة



وشهدت آخر مباراتين بين الفريقين متوسط 3.5 أهداف في المباراة الواحدة (2-1 في مباراة الذهاب و2-2 في رابطة أبطال أفريقيا، شهر مايو الماضي)، فيما شهدت جميع مباريات الفريقين، والتي بلغت 11 مباراة، متوسط أهداف 1.2 (13 هدفا في المجموع).

ولم يخسر ماميلودي صن داونز في آخر 24 مباراة على أرضه في جميع المنافسات، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مرات خلال آخر سبع مباريات. بينما فاز الوداد البيضاوي بسبع مباريات، خلال آخر ثماني مباريات في جميع المنافسات، بينما جاءت هزيمته الوحيدة خارج أرضه، في إياب نصف النهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم أمام الترجي التونسي (1-0)، قبل أن يتأهل للنهائي بركلات الترجيح.

والوداد البيضاوي هو الفريق الوحيد في الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي يعتمد على تشكيلة لا تتغير باستمرار، حيث أجرى أربع تغييرات فقط على تشكيلته في مبارياته الخمس.

وسجل ماميلودي صن داونز 6 أهداف فقط خلال خمس مباريات في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان الفريق المغربي قد تخطى في دور نصف النهائي الترجي التونسي، فيما تجاوز الفريق الجنوب أفريقي الأهلي المصري.

ويعتبر الدوري الأفريقي لكرة القدم، من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف)، وقد أنشأت بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القم "فيفا".

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المنافسة، ضمان أن تكون جودة كرة القدم الأندية الإفريقية، تنافسية عالميًا وقابلة للتطبيق تجاريًا.

وسيتحصل المتوج بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم، على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار ، فيما ينال الوصيف 3 ملايين دولار، والمتأهلان إلى نصف النهائي 1,7 مليون دولار لكل فريق، كما ينال المشاركون إلى ربع النهائي 1 مليون دولار لكل فريق.

وشهدت الدورة الأولى من الدوري الأفريقي مشاركة ثمانية فرق، حيث مثلت أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي منطقة الشمال الأفريقي، وأنيمبا النيجيري ومازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية المنطقة الوسطى الغربية، فيما مثلت فرق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني منطقة جنوب وشرق القارة السمراء.

